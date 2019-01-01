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2 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

2 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 2 липня, відзначають міжнародний день спортивного журналіста та вшановують мученика Зосима.

До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.

У вівторок, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Зосим.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то це до дощу.
Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.
Якщо бджоли стають злішими, частіше жалять, то це до посухи.
Якщо ввечері з'явилася веселка, то це на хорошу погоду.
Якщо при сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають, то це до ясного дня.
Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди.
Якщо дощик почався в другій половині дня, то він швидко закінчиться.
Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 1 на 2 липня віщий. Здійсниться протягом 10 днів. Особливо велика ймовірність виконання у людей, що з'явилися на світ в цей день. Сновидіння, побачене вдень 2 липня, почне збуватися в найближчі кілька днів.

Не відкладайте важливу роботу на потім. Справа, яку ви розпочнете у цей день, буде успішною.

Також не можна вбивати чи втручатися в життя бджіл та вуликів загалом.


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Теги: 2 липня, свято
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