У Луцьку КП «Ласка» безкоштовно вакцинуватиме від сказу тварин





Про це йдеться на сторінці "Луцьк Ласка" у facebook.



"Для отримання уколу з вакциною необхідно підготувати тварину - за 2 тижні до процедури провести дегельмінтизацію, власник тварини має взяти свій паспорт, а також ветеринарний пасорт тварини (за наявності)", - йдется у дописі.

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