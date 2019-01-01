У Луцьку КП «Ласка» безкоштовно вакцинуватиме від сказу тварин
Сьогодні, 09:31
У Луцьку комунальне підприємство "Ласка" спільно з Держпродспоживслужбою проведуть безкоштовну вакцинацію від сказу котів та собак
Про це йдеться на сторінці "Луцьк Ласка" у facebook.
"Для отримання уколу з вакциною необхідно підготувати тварину - за 2 тижні до процедури провести дегельмінтизацію, власник тварини має взяти свій паспорт, а також ветеринарний пасорт тварини (за наявності)", - йдется у дописі.
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Про це йдеться на сторінці "Луцьк Ласка" у facebook.
"Для отримання уколу з вакциною необхідно підготувати тварину - за 2 тижні до процедури провести дегельмінтизацію, власник тварини має взяти свій паспорт, а також ветеринарний пасорт тварини (за наявності)", - йдется у дописі.
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Коментарі 1
У мене песик двортер'єр. Палубій звати. А можна його ще й каструвати?
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