Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
Сьогодні, 09:38
Поблизу озера Пісочне у селі Мельники Шацького району – купа сміття.
Про це пише Кордон.
Відпочивальники скаржаться, що ніхто тривалий час не вивозить відходи з прибережної території озера. Вітер та тварини розносять навіть те сміття, яке було попередньо зібране в санітарні пакети та залишене у відведеному місці.
Село Мельники Шацького району – одне із найпопулярніших населених пунктів серед туристів в літній період. Адже місцеве озеро Пісочне є одним із найчистіших та найгарніших водойм краю.
Сюди відпочити з’їжджаються люди з усієї України й навіть сусідніх країн – Польщі та Білорусі. Часом туристичний бізнес має й негативну сторону – гори сміття в рекреаційних зонах не лише створюють неприємний естетичний вигляд, але й шкодять довкіллю.
Наразі скаржаться на гори сміття біля Пісочного саме відпочивальники.
«Існує явна проблема саме з вивозом сміття: відпочиваючі скаржаться і дивуються з цієї бездіяльності», – зазначають вони в листі до редакції.
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Про це пише Кордон.
Відпочивальники скаржаться, що ніхто тривалий час не вивозить відходи з прибережної території озера. Вітер та тварини розносять навіть те сміття, яке було попередньо зібране в санітарні пакети та залишене у відведеному місці.
Село Мельники Шацького району – одне із найпопулярніших населених пунктів серед туристів в літній період. Адже місцеве озеро Пісочне є одним із найчистіших та найгарніших водойм краю.
Сюди відпочити з’їжджаються люди з усієї України й навіть сусідніх країн – Польщі та Білорусі. Часом туристичний бізнес має й негативну сторону – гори сміття в рекреаційних зонах не лише створюють неприємний естетичний вигляд, але й шкодять довкіллю.
Наразі скаржаться на гори сміття біля Пісочного саме відпочивальники.
«Існує явна проблема саме з вивозом сміття: відпочиваючі скаржаться і дивуються з цієї бездіяльності», – зазначають вони в листі до редакції.
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Коментарі 1
Чи лемки?
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