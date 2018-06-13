Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО





Про це пише



Відпочивальники скаржаться, що ніхто тривалий час не вивозить відходи з прибережної території озера. Вітер та тварини розносять навіть те сміття, яке було попередньо зібране в санітарні пакети та залишене у відведеному місці.



Село Мельники Шацького району – одне із найпопулярніших населених пунктів серед туристів в літній період. Адже місцеве озеро Пісочне є одним із найчистіших та найгарніших водойм краю.



Сюди відпочити з’їжджаються люди з усієї України й навіть сусідніх країн – Польщі та Білорусі. Часом туристичний бізнес має й негативну сторону – гори сміття в рекреаційних зонах не лише створюють неприємний естетичний вигляд, але й шкодять довкіллю.



Наразі скаржаться на гори сміття біля Пісочного саме відпочивальники.



«Існує явна проблема саме з вивозом сміття: відпочиваючі скаржаться і дивуються з цієї бездіяльності», – зазначають вони в листі до редакції.





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