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Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО

Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
Поблизу озера Пісочне у селі Мельники Шацького району – купа сміття.

Про це пише Кордон.

Відпочивальники скаржаться, що ніхто тривалий час не вивозить відходи з прибережної території озера. Вітер та тварини розносять навіть те сміття, яке було попередньо зібране в санітарні пакети та залишене у відведеному місці.

Село Мельники Шацького району – одне із найпопулярніших населених пунктів серед туристів в літній період. Адже місцеве озеро Пісочне є одним із найчистіших та найгарніших водойм краю.

Сюди відпочити з’їжджаються люди з усієї України й навіть сусідніх країн – Польщі та Білорусі. Часом туристичний бізнес має й негативну сторону – гори сміття в рекреаційних зонах не лише створюють неприємний естетичний вигляд, але й шкодять довкіллю.

Наразі скаржаться на гори сміття біля Пісочного саме відпочивальники.

«Існує явна проблема саме з вивозом сміття: відпочиваючі скаржаться і дивуються з цієї бездіяльності», – зазначають вони в листі до редакції.

Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО
Поблизу волинського озера – засмічена прибережна територія. ФОТО

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Теги: сміття, Волинь, Мельники, Пісочне, озеро
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