Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО





Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.



«Ще у цьому сезоні привеземо четвірочку таких красунь в наш парк (вже китайському заводу оплачено аванс), а сам автодром класно підсвітити, задекорувати і зробити доступним до катання не лише в теплий сезон року!» – йдеться у дописі.



Лучани також можуть допомогти парку – просять поширити на свою сторінку у соцмережу



«Перші 100 друзів, що зроблять репост – отримають по квиточку, а ті з них, що зберуть 100 вподобайок, будуть нагороджені дуже щедро, повірте», – пишуть на сторінці парку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки оновлять автодром.Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.«Ще у цьому сезоні привеземо четвірочку таких красунь в наш парк (вже китайському заводу оплачено аванс), а сам автодром класно підсвітити, задекорувати і зробити доступним до катання не лише в теплий сезон року!» – йдеться у дописі.Лучани також можуть допомогти парку – просять поширити на свою сторінку у соцмережу допис , щоб закликати інших кататись на нових машинках.«Перші 100 друзів, що зроблять репост – отримають по квиточку, а ті з них, що зберуть 100 вподобайок, будуть нагороджені дуже щедро, повірте», – пишуть на сторінці парку.

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