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Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО

Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки оновлять автодром.

Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.

«Ще у цьому сезоні привеземо четвірочку таких красунь в наш парк (вже китайському заводу оплачено аванс), а сам автодром класно підсвітити, задекорувати і зробити доступним до катання не лише в теплий сезон року!» – йдеться у дописі.

Лучани також можуть допомогти парку – просять поширити на свою сторінку у соцмережу допис, щоб закликати інших кататись на нових машинках.

«Перші 100 друзів, що зроблять репост – отримають по квиточку, а ті з них, що зберуть 100 вподобайок, будуть нагороджені дуже щедро, повірте», – пишуть на сторінці парку.

Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО

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Теги: атракціон, Луцьк, парк
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