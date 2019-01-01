Нові машинки та освітлення: у луцькому парку оновлять автодром. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки оновлять автодром.
Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.
«Ще у цьому сезоні привеземо четвірочку таких красунь в наш парк (вже китайському заводу оплачено аванс), а сам автодром класно підсвітити, задекорувати і зробити доступним до катання не лише в теплий сезон року!» – йдеться у дописі.
Лучани також можуть допомогти парку – просять поширити на свою сторінку у соцмережу допис, щоб закликати інших кататись на нових машинках.
«Перші 100 друзів, що зроблять репост – отримають по квиточку, а ті з них, що зберуть 100 вподобайок, будуть нагороджені дуже щедро, повірте», – пишуть на сторінці парку.
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Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.
«Ще у цьому сезоні привеземо четвірочку таких красунь в наш парк (вже китайському заводу оплачено аванс), а сам автодром класно підсвітити, задекорувати і зробити доступним до катання не лише в теплий сезон року!» – йдеться у дописі.
Лучани також можуть допомогти парку – просять поширити на свою сторінку у соцмережу допис, щоб закликати інших кататись на нових машинках.
«Перші 100 друзів, що зроблять репост – отримають по квиточку, а ті з них, що зберуть 100 вподобайок, будуть нагороджені дуже щедро, повірте», – пишуть на сторінці парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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