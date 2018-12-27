На Кіровоградщині дитина з'їла рибу і потрапила до реанімації з ботулізмом

У Кіровоградській області 11-річна дитина потрапила до реанімації з підозрою на ботулізм.Про це розповіли в ефірі ТСН."Разом із батьками дівчинка їла куплену в магазині рибу: хребет лосося гарячого копчення та в'ялену плітку, а вже на ранок відчула себе зле. З симптомами харчового отруєння школярку спочатку шпиталізували у районну лікарню, а згодом і в реанімацію центральної міської лікарні Кропивницького", - розповіли у студії.Дитині ввели проти-ботулінову сироватку. Дівчинка у середньоважкому стані, а в лабораторії досліджують залишки плітки. Поки ніхто з дорослих членів родини, які їли рибу, не захворів.