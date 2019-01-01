У Ковелі на День міста виступатиме Ірина Білик та гурт «ONUKA»





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Програма заходів:



5 ЛИПНЯ



10.00 – Турнір з шахів серед дорослих, юнаків та дівчат ( КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича»)

14.00 — Відкритий кубок “Інтарсіо” з тенісу серед чоловіків (тенісний корт - ¬вул.Володимира Кияна, 40)

16.00 — Відкриття виставки ковельських художників “Розмаїття літніх фарб” (культурно-просвітницький центр)



6 ЛИПНЯ

09.00 — Відкритий кубок “Інтарсіо” з тенісу серед чоловіків (тенісний корт - вул.Володимира Кияна, 40)

10.00 – Турнір з шахів серед дорослих, юнаків та дівчат ( КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича»)

10.00 – Турнір з пляжного волейболу “МІКС” (волейбольний майданчик на міській набережній)

10.00 – Турнір зі стрітболу серед чоловічих команд (спортивний майданчик ЗОШ №7)

17.30 — До 75-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників: театралізована, документально-драматична постановка “По той бік воєнної хроніки...” (меморіал Слави)



7 ЛИПНЯ

09.00 — Відкритий кубок “Інтарсіо” з тенісу серед чоловіків (тенісний корт - вул.Володимира Кияна, 40)

10.00 – Турнір з шахів серед дорослих, юнаків та дівчат ( КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича»)

10.00 – Турнір з пляжного волейболу “МІКС” (волейбольний майданчик на міській набережній)

10.00 – Турнір зі стрітболу серед чоловічих команд (спортивний майданчик ЗОШ №7)

10.00 – «Містечко майстрів» та атракціони для дітей (парк культури і відпочинку ім.Лесі Українки)

11.00 – Урочиста академія за участю делегацій з міст-партнерів та почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)

11.00 – Фізкультурно-оздоровчий фестиваль серед людей з особливими потребами «Перемагай себе» (парк культури і відпочинку ім.Лесі Українки)

12.00 – Відкриття виставки робіт вихованців Палацу учнівської молоді “Я люблю своє місто”, майстер-класи (біля міського фонтану)

12.00 - Дитяча ігрова, конкурсно-розважальна програма «Нехай сонечку і квітам всміхаються діти” (паркова сцена)

13.00 — Феєричне свято для дітей від event агентства Chokolate. У програмі:

розваги за участі героїв мультфільмів

бульбашкове шоу

розіграш призів

показ дитячої моди (паркова сцена)

14.00 — Турнір з футболу серед команд ветеранів 50 років і старших. У перерві — виступ вихованців секції спортивної акробатики ( стадіон “Верес”)

15.30 — Ігрова розважальна програма для дітей від клубу “Капітошка” (паркова сцена)

15.30 – Концертна програма дитячих колективів “Сузір’я талантів мого міста” (центральна сцена)

18.00 – Виступ муніципального естрадно-духового оркестру (центральна сцена)

18.30 – Концертна програма окремих виконавців та творчих колективів міста “Тобі, рідний Ковелю!” (центральна сцена)

19.30 - Нагородження переможців конкурсу «Кращий…» (центральна сцена)

20.00 – Продовження концертної програми окремих виконавців та творчих колективів міста “Тобі, рідний Ковелю!” (центральна сцена)

21.00 – Виступ зіркових гостей – народної артистки України Ірини Білик та гурту “ONUKA” (центральна сцена)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на День міста та 75-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників заплануали низку розважальних заходів.Про це йдеться на сайті ПроКовель Програма заходів:10.00 – Турнір з шахів серед дорослих, юнаків та дівчат ( КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича»)14.00 — Відкритий кубок “Інтарсіо” з тенісу серед чоловіків (тенісний корт - ¬вул.Володимира Кияна, 40)16.00 — Відкриття виставки ковельських художників “Розмаїття літніх фарб” (культурно-просвітницький центр)09.00 — Відкритий кубок “Інтарсіо” з тенісу серед чоловіків (тенісний корт - вул.Володимира Кияна, 40)10.00 – Турнір з шахів серед дорослих, юнаків та дівчат ( КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича»)10.00 – Турнір з пляжного волейболу “МІКС” (волейбольний майданчик на міській набережній)10.00 – Турнір зі стрітболу серед чоловічих команд (спортивний майданчик ЗОШ №7)17.30 — До 75-ї річниці визволення Ковеля від нацистських загарбників: театралізована, документально-драматична постановка “По той бік воєнної хроніки...” (меморіал Слави)7 ЛИПНЯ09.00 — Відкритий кубок “Інтарсіо” з тенісу серед чоловіків (тенісний корт - вул.Володимира Кияна, 40)10.00 – Турнір з шахів серед дорослих, юнаків та дівчат ( КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича»)10.00 – Турнір з пляжного волейболу “МІКС” (волейбольний майданчик на міській набережній)10.00 – Турнір зі стрітболу серед чоловічих команд (спортивний майданчик ЗОШ №7)10.00 – «Містечко майстрів» та атракціони для дітей (парк культури і відпочинку ім.Лесі Українки)11.00 – Урочиста академія за участю делегацій з міст-партнерів та почесних гостей свята (народний дім «Просвіта»)11.00 – Фізкультурно-оздоровчий фестиваль серед людей з особливими потребами «Перемагай себе» (парк культури і відпочинку ім.Лесі Українки)12.00 – Відкриття виставки робіт вихованців Палацу учнівської молоді “Я люблю своє місто”, майстер-класи (біля міського фонтану)12.00 - Дитяча ігрова, конкурсно-розважальна програма «Нехай сонечку і квітам всміхаються діти” (паркова сцена)13.00 — Феєричне свято для дітей від event агентства Chokolate. У програмі:розваги за участі героїв мультфільмівбульбашкове шоурозіграш призівпоказ дитячої моди (паркова сцена)14.00 — Турнір з футболу серед команд ветеранів 50 років і старших. У перерві — виступ вихованців секції спортивної акробатики ( стадіон “Верес”)15.30 — Ігрова розважальна програма для дітей від клубу “Капітошка” (паркова сцена)15.30 – Концертна програма дитячих колективів “Сузір’я талантів мого міста” (центральна сцена)18.00 – Виступ муніципального естрадно-духового оркестру (центральна сцена)18.30 – Концертна програма окремих виконавців та творчих колективів міста “Тобі, рідний Ковелю!” (центральна сцена)19.30 - Нагородження переможців конкурсу «Кращий…» (центральна сцена)20.00 – Продовження концертної програми окремих виконавців та творчих колективів міста “Тобі, рідний Ковелю!” (центральна сцена)21.00 – Виступ зіркових гостей – народної артистки України Ірини Білик та гурту “ONUKA” (центральна сцена)

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