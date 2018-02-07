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Володимир-Волинський мер пообіцяв 50 тисяч гривень тому, хто прожене ворон із парку

Володимир-Волинський мер пообіцяв 50 тисяч гривень тому, хто прожене ворон із парку
У Володимирі-Волинському пообіцяли нагородити того, хто вирішить проблему із воронами у парку імені Дверницького.

Про це зазначив міський голова Петро Саганюк на оперативній нараді 2 липня, – пише БУГ.

«Я знайду кошти, попрошу підтримати підприємців, а якщо потрібно, то і 50 тисяч премії тому, хто зможе пересилити ворон із парку десь на відстійники цукрового заводу. А то в неділю два хори співає: церковний і воронячий», – акцентував міський голова.

Нагадаємо, що в парку імені Дверницького, що в центрі Володимира-Волинського, «хазяйнують» ворони. На деревах чимало гнізд птахів. В цей же час мешканці міста постійно жаліються, що парком не можна пройти через послід від ворон.

Раніше місцева влада придбала спеціальний магнітофон, який повинен був звуком відлякувати птахів. Однак він не подіяв.

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Теги: парк, Володимир
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Коментарі 1
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Хай самі депутати повелазять на дерева то більше буде толку чим з мікрофонів. Всеодно ніх..уя не роблять.
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