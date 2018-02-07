Володимир-Волинський мер пообіцяв 50 тисяч гривень тому, хто прожене ворон із парку





Про це зазначив міський голова Петро Саганюк на оперативній нараді 2 липня, – пише



«Я знайду кошти, попрошу підтримати підприємців, а якщо потрібно, то і 50 тисяч премії тому, хто зможе пересилити ворон із парку десь на відстійники цукрового заводу. А то в неділю два хори співає: церковний і воронячий», – акцентував міський голова.



Нагадаємо, що в парку імені Дверницького, що в центрі Володимира-Волинського, «хазяйнують» ворони. На деревах чимало гнізд птахів. В цей же час мешканці міста постійно жаліються, що парком не можна пройти через послід від ворон.



Раніше місцева влада придбала спеціальний магнітофон, який повинен був звуком відлякувати птахів. Однак він не подіяв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському пообіцяли нагородити того, хто вирішить проблему із воронами у парку імені Дверницького.Про це зазначив міський голована оперативній нараді 2 липня, – пише БУГ «Я знайду кошти, попрошу підтримати підприємців, а якщо потрібно, то і 50 тисяч премії тому, хто зможе пересилити ворон із парку десь на відстійники цукрового заводу. А то в неділю два хори співає: церковний і воронячий», – акцентував міський голова.Нагадаємо, що в парку імені Дверницького, що в центрі Володимира-Волинського, «хазяйнують» ворони. На деревах чимало гнізд птахів. В цей же час мешканці міста постійно жаліються, що парком не можна пройти через послід від ворон.Раніше місцева влада придбала спеціальний магнітофон, який повинен був звуком відлякувати птахів. Однак він не подіяв.

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