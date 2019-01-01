За місяць рибоохоронний патруль виявив 89 порушень правил рибальства на Волині

У червні Волинський рибоохоронний патруль викрив 89 порушень правил рибальства.Про це повідомили у прес-службі патруля.У червні інспекторами Волинського рибоохоронного патруля було провели 26 рибоохоронних рейдів. В результаті, викрили 89 порушень природоохоронного законодавства, з яких 34 грубих. Також склали 36 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), вісім – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів), три – за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову) та один – за ст. 188-5 КУпАП. Крім цього, оформили сім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників наклали 17 612 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 34 560 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 60,85 кг водних біоресурсів, з яких 22,7 кг на ринках. Також вилучили 59 од. заборонених знарядь лову та ще 47 од. – за актами безхазяйного майна. Крім цього, 45 справ передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності», – повідомив керівник рибоохоронного патруляДля прикладу, зранку п’ятого червня Волинський рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства. Порушника виявили на території гідрологічного заказника оз. Дошне Ратнівського району Волинської області. Житель с. Велимче здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову. Чоловік з човна за допомогою сітки виловив таку кількість риби: лин – 4 екз., щука – 1 екз., лящ – 1 екз.. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 743 грн.На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.10 червня рибпатрульні здійснили спільний рибоохоронний рейд з працівниками Старовижівського відділення поліції. Захід провели на оз. Домашнє, поблизу с. Любохини Старовижівського району.Близько 9 ранку затримали громадянина, який за допомогою трьох риболовецьких сіток виловив близько 3 кг риби. У сітках браконьєра знаходилась така кількість риби: карась звичайний золотий, який занесений до Червоної книги України – 24 екз., окунь - 20 екз., краснопірка – 15 екз., лин – 9 екз. Збитки, завдані рибним запасам України, складають 10 351 грн.Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки кримінального злочину, відповідальність за що передбачено ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом), на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Старовижівського відділення поліції для встановлення наявності кримінального злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби – прохання повідомляти за вказаним номером телефону.