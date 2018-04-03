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На Одещині у пожежі загинули 4 діток, поки їхні матері спали п'яними на городі. ВІДЕО

На Одещині у пожежі загинули 4 діток, поки їхні матері спали п'яними на городі. ВІДЕО
На Одещині у селі Чорна під час пожежі у приватній будівлі загинули четверо дівчаток: двом було по два роки, третій виповнився рік, а четвертій – пів року. Це діти з двох родин, яких лишились у хаті без нагляду дорослих.

Поки малюки горіли, їхні матері відсипалися після нічної пиятики, - йдеться у ТСН.

Рятувальників викликами сусіди. Коли ті загасили вогонь, то шансів врятувати дітей уже не було.  Хата палала і навіть частково провалився дах. Сусідка баба Люба часто допомагала молодій матері, яка залишилася сама з двома дітьми. До жінки в гості приїхала двоюрідна сестра колишнього чоловіка з двома дочками. 

За попередньою інформацією, дорослі під час пожежі були на подвір’ї.

"З тих пояснень, які нам надала власниця будинку побачивши дим з дверей і з вікон, вона відкрила все. Тим самим надала доступ повітря, який миттєво поширив вогонь на велику площу", - розповів  начальник Окнянського сектору ДСНС Володимир Гончарук.

Тіла трьох діток рятувальники знайшли в одній кімнаті, ще одна дворічна дівчинка була в коридорі. Їхніх матерів люди відшукали неподалік. Жінки спали на городі і ледве на ногах трималися, кажуть односельці.

"Мамки добре пили. Я попереджувала, що викличу комісію і заберуть дітей. Але вона просила не робити цього", - розповіла сусідка Любов Вартик.

Обох жінок затримала поліція - їм 19 і 23 роки. У крові однієї з матерів було півтора проміле алкоголю. Батько двох загиблих дівчаток каже, що з їхньою матір’ю вже рік як не живе. Втратив не лише своїх доньок, а й двох племінниць - дітей двоюрідної сестри.

На згарищі працювали експерти. Вони і з'ясовують причину пожежі. Попередньо кажуть про закорочення в електромережі. У поліції мають з’ясувати, чи потрапляли ці дві родини в поле зору соціальних служб і чи все зробили вони, аби не сталося трагедії.



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Теги: пожежа, трагедія, діти, смерть
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