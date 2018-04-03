На Одещині у пожежі загинули 4 діток, поки їхні матері спали п'яними на городі. ВІДЕО





Поки малюки горіли, їхні матері відсипалися після нічної пиятики, - йдеться у



Рятувальників викликами сусіди. Коли ті загасили вогонь, то шансів врятувати дітей уже не було. Хата палала і навіть частково провалився дах. Сусідка баба Люба часто допомагала молодій матері, яка залишилася сама з двома дітьми. До жінки в гості приїхала двоюрідна сестра колишнього чоловіка з двома дочками.



За попередньою інформацією, дорослі під час пожежі були на подвір’ї.



"З тих пояснень, які нам надала власниця будинку побачивши дим з дверей і з вікон, вона відкрила все. Тим самим надала доступ повітря, який миттєво поширив вогонь на велику площу", - розповів начальник Окнянського сектору ДСНС Володимир Гончарук.



Тіла трьох діток рятувальники знайшли в одній кімнаті, ще одна дворічна дівчинка була в коридорі. Їхніх матерів люди відшукали неподалік. Жінки спали на городі і ледве на ногах трималися, кажуть односельці.



"Мамки добре пили. Я попереджувала, що викличу комісію і заберуть дітей. Але вона просила не робити цього", - розповіла сусідка Любов Вартик.



Обох жінок затримала поліція - їм 19 і 23 роки. У крові однієї з матерів було півтора проміле алкоголю. Батько двох загиблих дівчаток каже, що з їхньою матір’ю вже рік як не живе. Втратив не лише своїх доньок, а й двох племінниць - дітей двоюрідної сестри.



На згарищі працювали експерти. Вони і з'ясовують причину пожежі. Попередньо кажуть про закорочення в електромережі. У поліції мають з’ясувати, чи потрапляли ці дві родини в поле зору соціальних служб і чи все зробили вони, аби не сталося трагедії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Одещині у селі Чорна під час пожежі у приватній будівлі загинули четверо дівчаток: двом було по два роки, третій виповнився рік, а четвертій – пів року. Це діти з двох родин, яких лишились у хаті без нагляду дорослих.Поки малюки горіли, їхні матері відсипалися після нічної пиятики, - йдеться у ТСН Рятувальників викликами сусіди. Коли ті загасили вогонь, то шансів врятувати дітей уже не було. Хата палала і навіть частково провалився дах. Сусідка баба Люба часто допомагала молодій матері, яка залишилася сама з двома дітьми. До жінки в гості приїхала двоюрідна сестра колишнього чоловіка з двома дочками.За попередньою інформацією, дорослі під час пожежі були на подвір’ї."З тих пояснень, які нам надала власниця будинку побачивши дим з дверей і з вікон, вона відкрила все. Тим самим надала доступ повітря, який миттєво поширив вогонь на велику площу", - розповів начальник Окнянського сектору ДСНС Володимир Гончарук.Тіла трьох діток рятувальники знайшли в одній кімнаті, ще одна дворічна дівчинка була в коридорі. Їхніх матерів люди відшукали неподалік. Жінки спали на городі і ледве на ногах трималися, кажуть односельці."Мамки добре пили. Я попереджувала, що викличу комісію і заберуть дітей. Але вона просила не робити цього", - розповіла сусідка Любов Вартик.Обох жінок затримала поліція - їм 19 і 23 роки. У крові однієї з матерів було півтора проміле алкоголю. Батько двох загиблих дівчаток каже, що з їхньою матір’ю вже рік як не живе. Втратив не лише своїх доньок, а й двох племінниць - дітей двоюрідної сестри.На згарищі працювали експерти. Вони і з'ясовують причину пожежі. Попередньо кажуть про закорочення в електромережі. У поліції мають з’ясувати, чи потрапляли ці дві родини в поле зору соціальних служб і чи все зробили вони, аби не сталося трагедії.

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