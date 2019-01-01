На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Внаслідок негоди, яка прийшла на Рівненщину 1 липня, постраждали північні райони.
Зокрема, у Сарненському та Володимирецькому районах випав град завбільшки, як куряче яйце, - пише ЧаРівне.
Світлинами діляться самі жителі Сарненщини на сторінці спільноти "Сарни як вони є" у facebook.
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Зокрема, у Сарненському та Володимирецькому районах випав град завбільшки, як куряче яйце, - пише ЧаРівне.
Світлинами діляться самі жителі Сарненщини на сторінці спільноти "Сарни як вони є" у facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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