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На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО

На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО
Внаслідок негоди, яка прийшла на Рівненщину 1 липня, постраждали північні райони.

Зокрема, у Сарненському та Володимирецькому районах випав град завбільшки, як куряче яйце, - пише ЧаРівне.

Світлинами діляться самі жителі Сарненщини на сторінці спільноти "Сарни як вони є" у facebook.

На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО
На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО
На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО

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Теги: град, Рівненщина
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