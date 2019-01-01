На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО





Зокрема, у Сарненському та Володимирецькому районах випав град завбільшки, як куряче яйце, - пише



Світлинами діляться самі жителі Сарненщини на сторінці спільноти "Сарни як вони є" у facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок негоди, яка прийшла на Рівненщину 1 липня, постраждали північні райони.Зокрема, у Сарненському та Володимирецькому районах випав град завбільшки, як куряче яйце, - пише ЧаРівне Світлинами діляться самі жителі Сарненщини на сторінці спільноти "Сарни як вони є" у facebook.

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