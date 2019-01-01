На Волині блискавка влучила у будівлю





Пожежа знищила 40 та пошкодила ще 30 метрів покрівлі, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



2 липня о 1:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу цегляної будівлі у селі Тойкут. Вогонь господарював на даху складського приміщення підприємства і встиг знищити 40 метрів та пошкодити ще 30 метрів покрівлі споруди.



Рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Облапи за 24 хвилини локалізували пожежу, а 2:58 остаточно її ліквідували.



Ймовірна причина пожежі – розряд блискавки.

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