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На Волині блискавка влучила у будівлю

На Волині блискавка влучила у будівлю
У селі Тойкут Ковельського району блискавка влучила у цегляну будівлю.

Пожежа знищила 40 та пошкодила ще 30 метрів покрівлі, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

2 липня о 1:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу цегляної будівлі у селі Тойкут. Вогонь господарював на даху складського приміщення підприємства і встиг знищити 40 метрів та пошкодити ще 30 метрів покрівлі споруди.

Рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Облапи за 24 хвилини локалізували пожежу, а 2:58 остаточно її ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – розряд блискавки.

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Теги: блискавка, Волинь
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