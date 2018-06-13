Волинський ансамбль народного танцю – переможець міжнародного фестивалю. ФОТО





"Вертунята" зайняли 1 місце в номінації "Хореографічне мистецтво" та Павлюк Меланія – 1 місце в номінації "Естрадний вокал", – йдеться на сайті



Фестиваль задуманий як щорічна літня зустріч талановитих дітей і підлітків, педагогів з різних країн світу, які збираються разом для того, щоб з'єднати свій літній відпочинок з майстер-класами, танцювальними постановками та виставами, які дають можливість підвищити професійну майстерність в умовах дружньої зустрічі, конструктивного суперництва і здорового спілкування, на казковому узбережжі Болгарії.



Організатори заходу зауважують, метою організації міжнародних фестивалів і конкурсів дитячої творчості є розвиток культурних контактів в галузі музики, танцю, мистецтва. Організатори ставлять перед собою мету створення унікального формату фестивалю – єдину площадку яскравого живого свята з екскурсійними програмами, новими знайомствами, теплим спілкуванням і чудовим відпочинком, з веселою командою аніматорів.



Для всіх учасників і гостей фестивалю "Зірки Албени" залишиться яскравим, барвистим святом неповторного літа на сонячному узбережжі чорного моря.



Додамо, біля будинку культури села Гірка Полонка односельчани з вітальними плакатами тепло зустрічали переможців танцювального ансамблю «Вертуни».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Болгарії нещодавно відбувся ІV Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірка Албени», на якому виступили учасники зразкового ансамблю народного танцю «Вертуни» з Гіркої Полонки Луцького району."Вертунята" зайняли 1 місце в номінації "Хореографічне мистецтво" та– 1 місце в номінації "Естрадний вокал", – йдеться на сайті Гіркополонківської громади , передає Волинь Фестиваль задуманий як щорічна літня зустріч талановитих дітей і підлітків, педагогів з різних країн світу, які збираються разом для того, щоб з'єднати свій літній відпочинок з майстер-класами, танцювальними постановками та виставами, які дають можливість підвищити професійну майстерність в умовах дружньої зустрічі, конструктивного суперництва і здорового спілкування, на казковому узбережжі Болгарії.Організатори заходу зауважують, метою організації міжнародних фестивалів і конкурсів дитячої творчості є розвиток культурних контактів в галузі музики, танцю, мистецтва. Організатори ставлять перед собою мету створення унікального формату фестивалю – єдину площадку яскравого живого свята з екскурсійними програмами, новими знайомствами, теплим спілкуванням і чудовим відпочинком, з веселою командою аніматорів.Для всіх учасників і гостей фестивалю "Зірки Албени" залишиться яскравим, барвистим святом неповторного літа на сонячному узбережжі чорного моря.Додамо, біля будинку культури села Гірка Полонка односельчани з вітальними плакатами тепло зустрічали переможців танцювального ансамблю «Вертуни».

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