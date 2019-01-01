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У селі під Луцьком автохам на узбіччі траси знищив соняшники. ВІДЕО

У селі під Луцьком автохам на узбіччі траси знищив соняшники. ВІДЕО
У мережі з'явилося відео, як у селі Княгининок поблизу школи водій на автомобілі Mitsubishi Pajero виїхав на узбіччя траси та знищив там траву і соняшники, які незабаром мали розцвісти.

Про це спільноті Facebook "Княгининівська громада" написав Сергій Ужехов.

Зазначається, що інцидент трапився в суботу 29 червня о 19 годині.

"В с. Княгининок поблизу школи водій на автомобілі Mitsubishi Pajero ВС9703ЕА вирішив попрактикуватись у майстерності керування по бездоріжжю, але не знайшов нічого краще, ніж узбіччя траси, понищивши рослинне покриття і всім відомі соняшники, які мали б скоро розцвісти", - йдеться у дописі.



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Теги: автохам
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