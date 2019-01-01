У селі під Луцьком автохам на узбіччі траси знищив соняшники. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У мережі з'явилося відео, як у селі Княгининок поблизу школи водій на автомобілі Mitsubishi Pajero виїхав на узбіччя траси та знищив там траву і соняшники, які незабаром мали розцвісти.
Про це спільноті Facebook "Княгининівська громада" написав Сергій Ужехов.
Зазначається, що інцидент трапився в суботу 29 червня о 19 годині.
"В с. Княгининок поблизу школи водій на автомобілі Mitsubishi Pajero ВС9703ЕА вирішив попрактикуватись у майстерності керування по бездоріжжю, але не знайшов нічого краще, ніж узбіччя траси, понищивши рослинне покриття і всім відомі соняшники, які мали б скоро розцвісти", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це спільноті Facebook "Княгининівська громада" написав Сергій Ужехов.
Зазначається, що інцидент трапився в суботу 29 червня о 19 годині.
"В с. Княгининок поблизу школи водій на автомобілі Mitsubishi Pajero ВС9703ЕА вирішив попрактикуватись у майстерності керування по бездоріжжю, але не знайшов нічого краще, ніж узбіччя траси, понищивши рослинне покриття і всім відомі соняшники, які мали б скоро розцвісти", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На підприємстві «Нововолинськводоканал» загинула жінка
Сьогодні, 12:32
На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу
Сьогодні, 12:30
У селі під Луцьком автохам на узбіччі траси знищив соняшники. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце. ФОТО
Сьогодні, 12:01
На Волині блискавка влучила у будівлю
Сьогодні, 11:52