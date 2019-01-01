Компанія WEST AUTO HUB знову дарує подарунки*
Сьогодні, 13:32
На сторінці компанії WEST AUTO HUB у Facebook опублікували відео, в якому йдеться про запуск нового Giveaway. Цього разу переможцю подарують фірмову продукцію: блокнот, ручку, шкіряний портмоне та головний приз - сюрприз від компанії.
Умови участі прості: підписка на сторінку компанії у соцмережі, лайк публікації, відмітка друга та репост у свій життєпис.
Більше інформації шукайте на сторінці організатора розіграшу
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Умови участі прості: підписка на сторінку компанії у соцмережі, лайк публікації, відмітка друга та репост у свій життєпис.
Більше інформації шукайте на сторінці організатора розіграшу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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