Компанія WEST AUTO HUB знову дарує подарунки*





Умови участі прості: підписка на сторінку компанії у соцмережі, лайк публікації, відмітка друга та репост у свій життєпис.



Більше інформації шукайте на сторінці організатора розіграшу



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сторінці компанії WEST AUTO HUB у Facebook опублікували відео, в якому йдеться про запуск нового Giveaway. Цього разу переможцю подарують фірмову продукцію: блокнот, ручку, шкіряний портмоне та головний приз - сюрприз від компанії.Умови участі прості: підписка на сторінку компанії у соцмережі, лайк публікації, відмітка друга та репост у свій життєпис.Більше інформації шукайте на сторінці організатора розіграшу

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