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Компанія WEST AUTO HUB знову дарує подарунки*

Компанія WEST AUTO HUB знову дарує подарунки*
На сторінці компанії WEST AUTO HUB у Facebook опублікували відео, в якому йдеться про запуск нового Giveaway. Цього разу переможцю подарують фірмову продукцію: блокнот, ручку, шкіряний портмоне та головний приз - сюрприз від компанії.

Умови участі прості: підписка на сторінку компанії у соцмережі, лайк публікації, відмітка друга та репост у свій життєпис.

Більше інформації шукайте на сторінці організатора розіграшу

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Теги: WEST AUTO HUB
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