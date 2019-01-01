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У Луцьку злодій із супермаркету викрав товару на понад тисячу гривень

У Луцьку злодій із супермаркету викрав товару на понад тисячу гривень
У Луцьку поліцейські викрили 33-річного магазинного злодія.

Так, увечері чоловік із супермаркету на вулиці Ковельській в обласному центрі викрав різноманітні товари на понад 1 тисячу гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

А в Нововолинську поліцейські викрили 23-річного грабіжника, котрий відкрито викрав із місцевого супермаркету алкогольний напій.

За фактом грабежу слідчі проводять досудове розслідування. Зловмиснику за скоєння злочину загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Впродовж минулої доби поліцейські зловили злодія, котрий із господарського приміщення 42-річного жителя Іваничівського району викрав каністру з дизпаливом. З’ясували, що до скоєння крадіжки причетний 28-річний односельчанин заявника.

За фактом таємного викрадення чужого майна, поєднаного із проникненням у приміщення, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.




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Теги: злодій, товар, крадіжка
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