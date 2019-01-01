У Луцьку в аварії травмувались водій і пасажир Ford

У Луцьку на вулиці Шота Руставелі автомобіль Skoda зіткнувся із Renault Trafic.Аварія трапилась 1 липня по 16 годині, - пише ГУНП у Волинській області.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль Renault Trafic виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Ford Transit», котрим керував 36-річний житель сусідньої Рівненської області.У ДТП постраждали водій та 32-річний пасажир автомобіля Ford Transit. Водія госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.Сектор комунікації поліції Волинської області