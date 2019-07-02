Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці
Сьогодні, 13:12
У Володимирі-Волинському в гаражному кооперативі «Західний» виявили тіло сторожа.
Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 1 липня надійшло повідомлення про те, що у гаражному кооперативі «Західний» на робочому місці знайшли мертвим сторожа.
Після з’ясування обставин стало відомо, що померлим виявився 48-річний житель села Федорівка, котрий довгий час скаржився на болі у серці та страждав високим тиском.
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Про це пише Володимир Медіа.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 1 липня надійшло повідомлення про те, що у гаражному кооперативі «Західний» на робочому місці знайшли мертвим сторожа.
Після з’ясування обставин стало відомо, що померлим виявився 48-річний житель села Федорівка, котрий довгий час скаржився на болі у серці та страждав високим тиском.
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