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Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці

Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці
У Володимирі-Волинському в гаражному кооперативі «Західний» виявили тіло сторожа.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 1 липня надійшло повідомлення про те, що у гаражному кооперативі «Західний» на робочому місці знайшли мертвим сторожа.

Після з’ясування обставин стало відомо, що померлим виявився 48-річний житель села Федорівка, котрий довгий час скаржився на болі у серці та страждав високим тиском.

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Теги: смерть, Волинь, Володимир-Волинський
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