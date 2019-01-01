Поблизу Світязя облаштували пасіку, де виробляють «лісовий» мед





Про це пише



Трохи вбік від села Світязь, поза вулиці з хатами, на паркані кожної з яких написано «вільні кімнати» - є ліс і пасіка. Тут 15-ть вуликів. Хазяйнує на бджолиному курорті світязянин Володимир Малінов. Мед, кажуть, особливий: лісовий і з ароматом шацьких озер…



Шацький національний природний парк відновив пасіку в селі Світязь. Курорт тепер зробили не тільки людям, а й бджолам.



Наразі тут сторонні бувають рідко. Атмосферна лісова пасіка буквально за кількасот метрів від села у гущавині лісу. Саме буяють трави. На пасіці наливаються соком яблука. Метушаться бджоли. А біля них пасічник.



У руках димар: ним обкурюють бджіл, щоб були слухняні. Ходить біля вуликів, заглядає всередину. Потім щось ретельно записує в зошит.



Володимир має пасіку і вдома. Правда, домашня – значно менше, тільки на 5 вуликів.



«Колись мріяв про 50. Але вже роки… Як я зацікавився бджолами? Побачив в людей, захотілося собі спробувати. А це така справа, яка дуже захоплює. З отої пасіки я ще меду не збирав. Тому що вона була трохи занедбана. Довелося багато попрацювати, замінювати базу», – киває на свої вулики пасічник.



Попри те, що першого меду з оновленої пасіки ще не збирали, Володимир Малінов переконаний: то буде мед особливий. Бо лісовий, а це значить – смачніший!



«Садок, різнотрав’я, тут нема промислових посівів, тільки ліс, а це дуже корисно», – каже.



«Це пасіка Світязького лісництва. У нас тут 15 вуликів і 19 бджолосімей. Цього року ми зробили повну реконструкцію цієї пасіки. Мед ще не викачували. Плануємо, щоб тут було близько 30-ти сімей. Думаю, з кожним роком додаватимемо нові вулики. Сьогодні ставимо собі за ціль укріпити ці сім'ї», – розповідає директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька.



Каже, коли на пасіці під Світязем взялися наводити лад, то найперше хотіли гарно розставити вулики, презентабельно. Але пасічник не дозволив цього робити. Вулики тут мають стояти так, як і стояли. За добу місце розташування вулика можна змінити тільки на 2 см. Щоб кожна бджола знала дорогу додому.



Пасічник до своїх бджіл приїздить щодня. То ревізію вуликам треба зробити. То подивитися, чи рій не вийшов...



Хоч місце це – не для відвідувачів і туристів, все ж на пасіці облаштували і особливого вулика, цілющого. Це так званий біовулик, тобто будиночок із лежаком, під яким гудуть бджоли. Сон на вуликах – це і модно і корисно. А сон на вуликах з шацькими бджолами, переконують тут, – особливо корисно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Світязь Шацького району облаштували пасіку.Про це пише Перший Трохи вбік від села Світязь, поза вулиці з хатами, на паркані кожної з яких написано «вільні кімнати» - є ліс і пасіка. Тут 15-ть вуликів. Хазяйнує на бджолиному курорті світязянин. Мед, кажуть, особливий: лісовий і з ароматом шацьких озер…Шацький національний природний парк відновив пасіку в селі Світязь. Курорт тепер зробили не тільки людям, а й бджолам.Наразі тут сторонні бувають рідко. Атмосферна лісова пасіка буквально за кількасот метрів від села у гущавині лісу. Саме буяють трави. На пасіці наливаються соком яблука. Метушаться бджоли. А біля них пасічник.У руках димар: ним обкурюють бджіл, щоб були слухняні. Ходить біля вуликів, заглядає всередину. Потім щось ретельно записує в зошит.Володимир має пасіку і вдома. Правда, домашня – значно менше, тільки на 5 вуликів.«Колись мріяв про 50. Але вже роки… Як я зацікавився бджолами? Побачив в людей, захотілося собі спробувати. А це така справа, яка дуже захоплює. З отої пасіки я ще меду не збирав. Тому що вона була трохи занедбана. Довелося багато попрацювати, замінювати базу», – киває на свої вулики пасічник.Попри те, що першого меду з оновленої пасіки ще не збирали, Володимир Малінов переконаний: то буде мед особливий. Бо лісовий, а це значить – смачніший!«Садок, різнотрав’я, тут нема промислових посівів, тільки ліс, а це дуже корисно», – каже.«Це пасіка Світязького лісництва. У нас тут 15 вуликів і 19 бджолосімей. Цього року ми зробили повну реконструкцію цієї пасіки. Мед ще не викачували. Плануємо, щоб тут було близько 30-ти сімей. Думаю, з кожним роком додаватимемо нові вулики. Сьогодні ставимо собі за ціль укріпити ці сім'ї», – розповідає директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька.Каже, коли на пасіці під Світязем взялися наводити лад, то найперше хотіли гарно розставити вулики, презентабельно. Але пасічник не дозволив цього робити. Вулики тут мають стояти так, як і стояли. За добу місце розташування вулика можна змінити тільки на 2 см. Щоб кожна бджола знала дорогу додому.Пасічник до своїх бджіл приїздить щодня. То ревізію вуликам треба зробити. То подивитися, чи рій не вийшов...Хоч місце це – не для відвідувачів і туристів, все ж на пасіці облаштували і особливого вулика, цілющого. Це так званий біовулик, тобто будиночок із лежаком, під яким гудуть бджоли. Сон на вуликах – це і модно і корисно. А сон на вуликах з шацькими бджолами, переконують тут, – особливо корисно.

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