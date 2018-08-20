Видача посвідчення водія, онлайн послуги і філія у РАЦСі: у луцькому ЦНАПі розповіли про значимі нововвведення

За 6 років існування Центр надання адміністративних послуг у Луцьку впровадив чимало нововведень і яскраво вирізняється з-поміж інших не лише на міському, а й на обласному рівні.«Ми зробили багато. Сьогодні місто може пишатися ЦНАПом. Впродовж цих років нам першим в Україні вдалося виконати розпорядження кабміну №523 «Про надання послуг через ЦНАП», наразі маємо задекларованих 422 послуги», — говорить директорка центру. Посадовиця додає, що на початку діяльності було лише 276 послуг, якими можна було скористатися у ЦНАПі.Про це стало відомо під час зустрічі з представниками ЗМІ щодо функціонування та розвитку ЦНАПу, яка відбулася 2 липня.Директорка зазначила, що адміністратори, які працюють в установі – "універсальні солдати", що забезпечують якісне надання послуг усім відвідувачам.Лариса Карп’як розповіла, що за статистичними даними, за минулий 2018 рік до центру надання адміністративних послуг звернулося 257 тисяч відвідувачів, при офіційній кількості населення у Луцьку у 216 тисяч, а за усі 6 років існування установи – більше мільйона людей. З кожним місяцем кількість відвідувачів невпинно зростає.«Ми починали розвиватися і працювати зі штатом у 12 працівників, сьогодні їх вже 70. На прийомі – 40, решта – група оперативного реагування та програмісти», – додала посадовиця.Найпопулярнішою послугою останніх років стало виготовлення біометричних документів, за 6 років роботи їх видали більш ніж 60 тисяч примірників. На другому місці – реєстрація місця проживання особи та видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб у житловому будинку.У ЦНАПі також нещодавно розпочали роботу із виготовлення посвідчення водія. Там будуть проводити лише обмін, а усе, що стосується оцінки рівня навичок та екзаменів залишається незмінним – з цими питаннями до регіональних сервісних центрів.«Сьогодні, 2 липня, вручили перший примірник такого документу. Згодом плануємо запустити і процедуру реєстрації транспортних засобів, але це буде стосуватися лише нових автомобілів», – каже директорка центру надання адмінпослуг.Варто зазначити, що цьогоріч започаткували можливість запису у електронну чергу через портал електронних сервісів Волині. Всього у ЦНАПі - 50 видів послуг, які можна отримати у режимі онлайн.Також від початку впровадження інноваційної системи реєстрації так званих "шлюбів за добу" вже майже 100 пар отримали таку послугу. До слова, для учасників АТО вона є безкоштовною.Окрім цього в установі намагаються працювати над поповненням надходжень до міського бюджету. У 2018 обсяг цих коштів склав 25 416 705 гривень, тоді як у 2013 – 12 686 148.Посадовиця зазначила, що у планах установи – придбання автомобіля, щоб здійснювати виїзні прийомі, наприклад, в Заборольську ОТГ, а також відкриття філії у реконструйованому РАЦСі, що розташований у найбільш густонаселеній частині міста Луцьк.«Коли ЦНАП будувався, стільки послуг не було, і приміщення, яке ми маємо сьогодні, задовольняло усі потреби відвідувачів, але наразі із такою кількістю послуг цього недостатньо. Тому з міського бюджету виділили кошти на розроблення проектно-кошторисної документації, були домовленості з Державним фондом регіонального розвитку про те, що будуть виділені кошти для реконструкції приміщення. Звісно, послуги РАЦСу надаватимуться й надалі в ньому. Ми не хочемо закривати РАЦС, просто їхні послуги надаватимуть в кращих та значно комфортніших умовах, ніж є сьогодні», — доповнила Лариса Карп’як.