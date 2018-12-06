У Луцьку відкрили скульптуру студента. ФОТО





Зазначають, що відкриття скульптури відбулось у вівторок, 2 липня.



«Сьогодні відбулося відкриття скульптури, символу випускника Луцьного НТУ, який успішно завершив навчання та отримав омріяний диплом», – йдеться у дописі.

⠀

Також повідомили, що у цей день університет святкує 53-річчя.



«Вітаємо наш Луцький НТУ та бажаємо подальших наукових успіхів, щастя та добробуту! Хай у колективі завжди буде злагода, взаєморозуміння та творча атмосфера!» – резюмували у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцького національного технічного університету відкрили скульптуру студента.Зазначають, що відкриття скульптури відбулось у вівторок, 2 липня.«Сьогодні відбулося відкриття скульптури, символу випускника Луцьного НТУ, який успішно завершив навчання та отримав омріяний диплом», – йдеться у дописі.Також повідомили, що у цей день університет святкує 53-річчя.«Вітаємо наш Луцький НТУ та бажаємо подальших наукових успіхів, щастя та добробуту! Хай у колективі завжди буде злагода, взаєморозуміння та творча атмосфера!» – резюмували у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію