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У Луцьку відкрили скульптуру студента. ФОТО

У Луцьку відкрили скульптуру студента. ФОТО
Поблизу Луцького національного технічного університету відкрили скульптуру студента.

Зазначають, що відкриття скульптури відбулось у вівторок, 2 липня.

«Сьогодні відбулося відкриття скульптури, символу випускника Луцьного НТУ, який успішно завершив навчання та отримав омріяний диплом», – йдеться у дописі.

Також повідомили, що у цей день університет святкує 53-річчя.

«Вітаємо наш Луцький НТУ та бажаємо подальших наукових успіхів, щастя та добробуту! Хай у колективі завжди буде злагода, взаєморозуміння та творча атмосфера!» – резюмували у дописі.

У Луцьку відкрили скульптуру студента. ФОТО

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Теги: Луцьк, скульптура, ЛНТУ, студент
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