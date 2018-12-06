У Луцьку відкрили скульптуру студента. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Поблизу Луцького національного технічного університету відкрили скульптуру студента.
Зазначають, що відкриття скульптури відбулось у вівторок, 2 липня.
«Сьогодні відбулося відкриття скульптури, символу випускника Луцьного НТУ, який успішно завершив навчання та отримав омріяний диплом», – йдеться у дописі.
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Також повідомили, що у цей день університет святкує 53-річчя.
«Вітаємо наш Луцький НТУ та бажаємо подальших наукових успіхів, щастя та добробуту! Хай у колективі завжди буде злагода, взаєморозуміння та творча атмосфера!» – резюмували у дописі.
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Зазначають, що відкриття скульптури відбулось у вівторок, 2 липня.
«Сьогодні відбулося відкриття скульптури, символу випускника Луцьного НТУ, який успішно завершив навчання та отримав омріяний диплом», – йдеться у дописі.
⠀
Також повідомили, що у цей день університет святкує 53-річчя.
«Вітаємо наш Луцький НТУ та бажаємо подальших наукових успіхів, щастя та добробуту! Хай у колективі завжди буде злагода, взаєморозуміння та творча атмосфера!» – резюмували у дописі.
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