У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений





Про це пишуть



З їхніх слів, водій за кермом Honda, рухаючись у напрямку проспекту Перемоги, не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з автомобілем Ford.



Автомобілі отримали механічні ушкодження, в аварії ніхто не постраждав.



На місці ДТП утворився затор.



Водії очікують на прибуття поліції.





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