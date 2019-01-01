У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений
Сьогодні, 13:52
У Луцьку на мосту, який з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, сталась ДТП.
Про це пишуть Волинські Новини.
З їхніх слів, водій за кермом Honda, рухаючись у напрямку проспекту Перемоги, не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з автомобілем Ford.
Автомобілі отримали механічні ушкодження, в аварії ніхто не постраждав.
На місці ДТП утворився затор.
Водії очікують на прибуття поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Волинські Новини.
З їхніх слів, водій за кермом Honda, рухаючись у напрямку проспекту Перемоги, не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з автомобілем Ford.
Автомобілі отримали механічні ушкодження, в аварії ніхто не постраждав.
На місці ДТП утворився затор.
Водії очікують на прибуття поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Видача посвідчення водія, онлайн послуги і філія у РАЦСі: у луцькому ЦНАПі розповіли про значимі нововвведення
Сьогодні, 13:54
У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений
Сьогодні, 13:52
У Луцьку відкрили скульптуру студента. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Поблизу Світязя облаштували пасіку, де виробляють «лісовий» мед
Сьогодні, 13:36