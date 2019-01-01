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У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений

У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений
У Луцьку на мосту, який з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, сталась ДТП.

Про це пишуть Волинські Новини.

З їхніх слів, водій за кермом Honda, рухаючись у напрямку проспекту Перемоги, не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з автомобілем Ford.

Автомобілі отримали механічні ушкодження, в аварії ніхто не постраждав.

На місці ДТП утворився затор.

Водії очікують на прибуття поліції.

У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений
У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений
У Луцьку на мосту зіткнулись два легковики: рух ускладнений

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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