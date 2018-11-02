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У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО

У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО
У Луцьку патрульні виявили чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення у шиї.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

«У невідомої особи дірка в шиї, вона стікає кров’ю», - таке повідомлення отримали наші патрульні в ніч на 2 липня з проспекту Молоді, в Луцьку.

Першими на місце події прибули поліцейські роти тактико-оперативного реагування. Побачивши чоловіка з сильною кровотечою, інспектор надав йому домедичну допомогу, закрив рану та притримував громадянина до прибуття медиків.

Жодних подробиць, за яких обставин з ним таке сталось, той сказати не міг.

Згодом поліцейські виявили чоловіка, який міг бути причетний до нанесення тілесних ушкоджень потерпілому. Біля нього виявили предмет, схожий на ніж, з характерними плямами крові.

Далі всі обставини встановлювала слідчо-оперативна група.

У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО
У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО

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Теги: Луцьк, ніж, поранення
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