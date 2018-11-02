У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку патрульні виявили чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення у шиї.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«У невідомої особи дірка в шиї, вона стікає кров’ю», - таке повідомлення отримали наші патрульні в ніч на 2 липня з проспекту Молоді, в Луцьку.
Першими на місце події прибули поліцейські роти тактико-оперативного реагування. Побачивши чоловіка з сильною кровотечою, інспектор надав йому домедичну допомогу, закрив рану та притримував громадянина до прибуття медиків.
Жодних подробиць, за яких обставин з ним таке сталось, той сказати не міг.
Згодом поліцейські виявили чоловіка, який міг бути причетний до нанесення тілесних ушкоджень потерпілому. Біля нього виявили предмет, схожий на ніж, з характерними плямами крові.
Далі всі обставини встановлювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«У невідомої особи дірка в шиї, вона стікає кров’ю», - таке повідомлення отримали наші патрульні в ніч на 2 липня з проспекту Молоді, в Луцьку.
Першими на місце події прибули поліцейські роти тактико-оперативного реагування. Побачивши чоловіка з сильною кровотечою, інспектор надав йому домедичну допомогу, закрив рану та притримував громадянина до прибуття медиків.
Жодних подробиць, за яких обставин з ним таке сталось, той сказати не міг.
Згодом поліцейські виявили чоловіка, який міг бути причетний до нанесення тілесних ушкоджень потерпілому. Біля нього виявили предмет, схожий на ніж, з характерними плямами крові.
Далі всі обставини встановлювала слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
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