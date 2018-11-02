У Луцьку чоловіка поранили ножем у шию. ФОТО

У Луцьку патрульні виявили чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення у шиї.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.«У невідомої особи дірка в шиї, вона стікає кров’ю», - таке повідомлення отримали наші патрульні в ніч на 2 липня з проспекту Молоді, в Луцьку.Першими на місце події прибули поліцейські роти тактико-оперативного реагування. Побачивши чоловіка з сильною кровотечою, інспектор надав йому домедичну допомогу, закрив рану та притримував громадянина до прибуття медиків.Жодних подробиць, за яких обставин з ним таке сталось, той сказати не міг.Згодом поліцейські виявили чоловіка, який міг бути причетний до нанесення тілесних ушкоджень потерпілому. Біля нього виявили предмет, схожий на ніж, з характерними плямами крові.Далі всі обставини встановлювала слідчо-оперативна група.