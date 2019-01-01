У луцькому ЦНАПі видали перше посвідчення водія

У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку сьогодні, 2 липня, вручили перше посвідчення водія.Про це розповіла директорка центрупід час зустрічі з представниками ЗМІ щодо функціонування та розвитку ЦНАПу, яка відбулася 2 липня.Посадовиця каже, що працівники ЦНАПу будуть проводити обмін документів на нові примірники за умови, якщо що це не потребує додаткової оцінки рівня навичок водіння та здачі екзаменів. Право виконання таких функцій залишається за регіональними сервісними центрами.«Згодом плануємо запустити і процедуру реєстрації транспортних засобів, але це буде стосуватися лише нових автомобілів», – додає директорка центру надання адмінпослуг.• обмін посвідчення водія (без складання іспитів);• видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого;• державна реєстрації нового транспортного засобу (без огляду);• перереєстрація транспортного засобу, у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками траспортних засобів, установлення газового обладнання.