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Волинянин гратиме в збірній України на чемпіонаті світу з футболу серед паралімпійських команд

Волинянин гратиме в збірній України на чемпіонаті світу з футболу серед паралімпійських команд
З 2 по 20 липня 2019 року в місті Севілья (Іспанія) відбудеться чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП.

До складу національної паралімпійської збірної України входить і ковельчанин Віталій Романчук, який разом зі своїм тренером Юрієм Тимофеєвим нині перебувають в Іспанії, - пише сайт КовельPost.

Зауважимо, що паралімпійська чоловіча футбольна збірна, яка представляє Україну на міжнародних змаганнях з футболу серед гравців з наслідками дитячого церебрального паралічу ставала чемпіоном Паралімпійських ігор (2004, 2008, 2016) та двічі срібним призером (2000, 2012), 5 разів чемпіоном світу (2001, 2003, 2009, 2013, 2017), по два рази другою (1998, 2015) та третьою (2017, 2011). Є чемпіоном Європи останні 5 турнірів поспіль (1999, 2003, 2007, 2011, 2015).

Довідка. Віталій Романчук - майстер спорту міжнародного класу з парафутболу. Багаторазовий чемпіон та призер Волинської області з міні-футболу в складі команди «Шанс-Авто». Чемпіон Брестської області сезону 2014-2015 та 2016-2017 років в складі команди «Шанс-Авто».Володар міжконтинентального кубка 2013 року - м. Сан Кугат (Іспанія). Чемпіон України 2013 року з міні-футболу в складі збірної Волинської області. Чемпіон Європи 2014 року - м. Майя (Португалія).
Чемпіон паралімпійських ігор 2016 року - м. Ріо -де -Жанейро (Бразилія). Чемпіон світу 2017 року - м. Сан-Луіс (Аргентина).
Срібний призер чемпіонату Європи 2018 року.

У 2018 році Віталій Романчук отримав приз як найкращий гравець чемпіонату Європи з футболу, також став одним із трьох кращих бомбардирів Євро-2018.

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Теги: футбол, чемпіонат
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