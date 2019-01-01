На трасі Львів-Луцьк у аварії загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Кам’янка-Бузькому районі Львівської області сталась смертельна ДТП.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 липня, близько 01:40.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 45-річний мешканець райцентру, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет.
Внаслідок події водій та його 21-річний пасажир, мешканець міста Вінниця, загинули, ще один пасажир, 32-річний мешканець Кам’янки-Бузької, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 липня, близько 01:40.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 45-річний мешканець райцентру, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет.
Внаслідок події водій та його 21-річний пасажир, мешканець міста Вінниця, загинули, ще один пасажир, 32-річний мешканець Кам’янки-Бузької, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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