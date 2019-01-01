На Запоріжжі дідусь «викрав» з дитсадка чужу дитину
Сьогодні, 15:06
У Запорізькій області стався курйозний випадок у дитячому садку - літній чоловік помилково забрав чужу дитину замість своєї внучки.
Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
За його словами, в поліцію звернулася жінка і повідомила, що невідома особа викрала з дитсадка її 5-річну доньку. Вихователю чоловік назвався дідусем дитини.
На розшук дитини по тривозі був піднятий весь особовий склад поліції області. Дівчинку разом з дідусем знайшли.
Дідусь при затриманні пояснив, що він приїхав в гості до своїх дітей та вирішив забрати з дитячого садочку онуку, яку не бачив близько двох років.
"...Він просто переплутав свою онуку з іншою дитиною, а вихователька дитячого садку була на підміні та не встигла вивчити всіх батьків дітей групи, тому й без будь-яких питаннь віддала дівчинку на яку дідусь вказав, як на свою онуку" - йдеться у дописі.
Рідна ж онука дідуся чекала весь час у садочку.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
За його словами, в поліцію звернулася жінка і повідомила, що невідома особа викрала з дитсадка її 5-річну доньку. Вихователю чоловік назвався дідусем дитини.
На розшук дитини по тривозі був піднятий весь особовий склад поліції області. Дівчинку разом з дідусем знайшли.
Дідусь при затриманні пояснив, що він приїхав в гості до своїх дітей та вирішив забрати з дитячого садочку онуку, яку не бачив близько двох років.
"...Він просто переплутав свою онуку з іншою дитиною, а вихователька дитячого садку була на підміні та не встигла вивчити всіх батьків дітей групи, тому й без будь-яких питаннь віддала дівчинку на яку дідусь вказав, як на свою онуку" - йдеться у дописі.
Рідна ж онука дідуся чекала весь час у садочку.
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