На Запоріжжі дідусь «викрав» з дитсадка чужу дитину

У Запорізькій області стався курйозний випадок у дитячому садку - літній чоловік помилково забрав чужу дитину замість своєї внучки.Про це на своїй сторінці у facebook написав перший заступник голови НацполіціїЗа його словами, в поліцію звернулася жінка і повідомила, що невідома особа викрала з дитсадка її 5-річну доньку. Вихователю чоловік назвався дідусем дитини.На розшук дитини по тривозі був піднятий весь особовий склад поліції області. Дівчинку разом з дідусем знайшли.Дідусь при затриманні пояснив, що він приїхав в гості до своїх дітей та вирішив забрати з дитячого садочку онуку, яку не бачив близько двох років."...Він просто переплутав свою онуку з іншою дитиною, а вихователька дитячого садку була на підміні та не встигла вивчити всіх батьків дітей групи, тому й без будь-яких питаннь віддала дівчинку на яку дідусь вказав, як на свою онуку" - йдеться у дописі.Рідна ж онука дідуся чекала весь час у садочку.