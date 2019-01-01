У селі під Луцьком під час спалювання сухої трави ледь не згоріло 87 гектарів пшениці
Сьогодні, 15:20
У селі Підгайці Луцького району ледь не згоріло поле засіяне пшеницею.
Так, 1 липня близько 20-ї години власник агропідприємства помітив клуби диму поблизу поля площею 87 гектарів, засіяного зерновими, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що поруч на приватному угідді горіла суха трава.
За допомогою підручних засобів чоловікові вдалося збити полум’я та загасити пожежу, не допустивши поширення вогню на пшеничне поле. Відтак вдалося запобігти збиткам на суму близько 3 млн. грн.
Для з’ясування обставин на місце події виїжджали рятувальники. Встановили, що суху траву підпалив брат орендарки угіддя Валентини К.
За фактом пожежі підготовили та направили матеріали до районного відділу поліції та управління екології для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення орендарки угіддя, на прохання якої й було вчинено підпал.
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Так, 1 липня близько 20-ї години власник агропідприємства помітив клуби диму поблизу поля площею 87 гектарів, засіяного зерновими, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що поруч на приватному угідді горіла суха трава.
За допомогою підручних засобів чоловікові вдалося збити полум’я та загасити пожежу, не допустивши поширення вогню на пшеничне поле. Відтак вдалося запобігти збиткам на суму близько 3 млн. грн.
Для з’ясування обставин на місце події виїжджали рятувальники. Встановили, що суху траву підпалив брат орендарки угіддя Валентини К.
За фактом пожежі підготовили та направили матеріали до районного відділу поліції та управління екології для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення орендарки угіддя, на прохання якої й було вчинено підпал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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