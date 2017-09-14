У місті на Волині колишній правоохоронець торгує у квартирі сурогатом
Сьогодні, 15:36
Жителі Володимира-Волинськаого, які мешкають на вулиці Князя Василька, скаржаться на своїх сусідів, які торгують алкоголем.
З цією скаргою вони звернулись на прийом до міського голови Петра Саганюка, - пише Район. Володимир-Волинський.
«Були в мене люди на прийомі... Розповідають, колишній правоохоронець, їхній сусід, вже настільки знахабнів, що торгує алкоголем у своїй квартирі і нікого не боїться. Кажуть, там так розливають цей алкоголь, що в сусідів, що поверхом нижче, тече зі стелі...» – розповів на оперативні нараді очільник міста.
Очільник міста звернувся до представників відповідних управлінь та служб, аби розібратися в даній ситуації.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у самісінькому центрі Володимира-Волинського спритні підприємці розливають сурогат, який вправно реалізують на місцевому ринку.
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З цією скаргою вони звернулись на прийом до міського голови Петра Саганюка, - пише Район. Володимир-Волинський.
«Були в мене люди на прийомі... Розповідають, колишній правоохоронець, їхній сусід, вже настільки знахабнів, що торгує алкоголем у своїй квартирі і нікого не боїться. Кажуть, там так розливають цей алкоголь, що в сусідів, що поверхом нижче, тече зі стелі...» – розповів на оперативні нараді очільник міста.
Очільник міста звернувся до представників відповідних управлінь та служб, аби розібратися в даній ситуації.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у самісінькому центрі Володимира-Волинського спритні підприємці розливають сурогат, який вправно реалізують на місцевому ринку.
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