У місті на Волині колишній правоохоронець торгує у квартирі сурогатом





З цією скаргою вони звернулись на прийом до міського голови Петра Саганюка, - пише



«Були в мене люди на прийомі... Розповідають, колишній правоохоронець, їхній сусід, вже настільки знахабнів, що торгує алкоголем у своїй квартирі і нікого не боїться. Кажуть, там так розливають цей алкоголь, що в сусідів, що поверхом нижче, тече зі стелі...» – розповів на оперативні нараді очільник міста.



Очільник міста звернувся до представників відповідних управлінь та служб, аби розібратися в даній ситуації.



Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у самісінькому центрі Володимира-Волинського спритні підприємці розливають сурогат, який вправно реалізують на місцевому ринку.

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