Злодіям з Рівненщини, які у Луцьку викрали елітну іномарку, відмовили у апеляційному позові





Рівненський суд розглянув апеляційні скарги захисників 44-річного рівнянина С. і 36-річного жителя міста Вараш П. аби передбачити підозрюватим задоволення клопотань слідчого про обрання запобіжним заходом – тримання під вартою строком на 60 діб, з визначеним розміром застави — 960 900 гривень кожному, – повідомляє



Нагадаємо, що 14 червня цього року власник авто помітив, що його транспортний засіб зник. Правоохоронці з’ясували, що BMW підозрювані заховали в одному з гаражів міста Вараш. Того ж дня двох із них: С. та П., співробітники СБУ затримали, а наступного дня органи досудового розслідування повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.



Санкція ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.



Наразі вирішують питання про оголошення в розшук третього підозрюваного А., який від правоохоронних органів досі переховується.



У ході судового розгляду захисники підозрюваних просили суд апеляційної інстанції скасувати ухвали місцевого суду та постановити нові, якими обрати С. та П. запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою, а також зменшити розмір застави до 38 тисяч гривень. Якщо захисник підозрюваного С. переконував суд, що його підзахисному буде достатньо цілодобового домашнього арешту, то захисник П. просив змінити запобіжний захід його підзахисному на домашній арешт у нічний час.



Рівненський апеляційний суд залишив апеляційні скарги захисників підозрюваних без задоволення. Приймаючи такі рішення, суд виходив з того, що підозрювані уже притягувались до кримінальної відповідальності, один з них має непогашену судимість, зі слідством співпрацювати відмовляються, наполягаючи на своїй невинуватості.



Ухвала суду апеляційної інстанції діятиме до 12 серпня 2019 року.



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