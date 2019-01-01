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Синоптик розповіла, коли до України прийде комфортна погода

Синоптик розповіла, коли до України прийде комфортна погода
В Україні 3 липня погода буде сонячною та з комфортним температурним режимом. Стовпчики термометрів завтра показуватимуть +23+28 градусів, на Заході – +21+26 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", - йдеться у дописі.

4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.


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Теги: прогноз, погода
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