Синоптик розповіла, коли до України прийде комфортна погода
Сьогодні, 15:49
В Україні 3 липня погода буде сонячною та з комфортним температурним режимом. Стовпчики термометрів завтра показуватимуть +23+28 градусів, на Заході – +21+26 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", - йдеться у дописі.
4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", - йдеться у дописі.
4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.
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