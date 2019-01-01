Синоптик розповіла, коли до України прийде комфортна погода

В Україні 3 липня погода буде сонячною та з комфортним температурним режимом. Стовпчики термометрів завтра показуватимуть +23+28 градусів, на Заході – +21+26 градусів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик"Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі", - йдеться у дописі.4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.