Директор водоканалу розповів, чи можна пити воду з крану у Луцьку





Про розповів в інтерв’ю Віктор Гуменюк.



«Таких свердловин подекуди не мають навіть виробники бутильованої води. В більшості вони використовують воду «Луцькводоканалу». Максимум – додатково фільтрують її. На етикетці написано, що термін придатності – півроку. Яка це вода?...» – дивується Віктор Гуменюк.



«Є державні санітарні норми і вся вода, яку постачає «Луцькводоканал», відповідає цим стандартам. Так, інколи люди скаржаться на іржу, але вона пов’язана з ремонтом аварійних ситуацій. Це просто метал, нічого страшного в ньому немає. Достатньо просто спустити цю воду», – каже очільник водоканалу.



З його слів, спускати воду потрібно і після поїздок. Вона повинна перебувати у водогоні максимум добу. Щодо старих труб, то вони, за словами директора комунального підприємства, можуть бути неестичні, але на якість води не впливають. Це зокрема підтверджують 22 тисячі досліджень, які водоканал проводить щороку.



«Часто говорять: «закип’ятили воду і ой, осад з’явився». Це нормально. Це солі, які у воді повинні бути. Їх можна забрати фільтрами, але зовсім необов’язково. Немає таких вимог. Домашня доочистка може бути, але вона повинна бути правильною. Фільтри потрібно змінювати раз в місяць, а люди ними користуються півроку-рік. До того ж потрібно знати, які фільтри і для чого використовувати. В ідеалі – спершу зробити аналіз води, а вже тоді визначатись, яке саме обладнання встановлювати. Це, як у лікаря. Спершу – діагностика, потім – лікування», – розповідає посадовець.



«Щодо бутильованої води, то тут ще потрібно знати, чи миються бутлі, як їх зберігають, перевозять і так далі. Ми плануємо розвивати напрямок бутильованої води, бо в людей є запит на це. Але головне – робити все правильно, а не просто заробляти гроші», – наголошує Віктор Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку питну воду беруть з артезіанських свердловин глибиною 80-120 метрів, а не з річок. Тому купівля бутильованої води невиправдана.Про розповів в інтерв’ю «Першому» директор комунального підприємства «Луцькводоканал»«Таких свердловин подекуди не мають навіть виробники бутильованої води. В більшості вони використовують воду «Луцькводоканалу». Максимум – додатково фільтрують її. На етикетці написано, що термін придатності – півроку. Яка це вода?...» – дивується Віктор Гуменюк.«Є державні санітарні норми і вся вода, яку постачає «Луцькводоканал», відповідає цим стандартам. Так, інколи люди скаржаться на іржу, але вона пов’язана з ремонтом аварійних ситуацій. Це просто метал, нічого страшного в ньому немає. Достатньо просто спустити цю воду», – каже очільник водоканалу.З його слів, спускати воду потрібно і після поїздок. Вона повинна перебувати у водогоні максимум добу. Щодо старих труб, то вони, за словами директора комунального підприємства, можуть бути неестичні, але на якість води не впливають. Це зокрема підтверджують 22 тисячі досліджень, які водоканал проводить щороку.«Часто говорять: «закип’ятили воду і ой, осад з’явився». Це нормально. Це солі, які у воді повинні бути. Їх можна забрати фільтрами, але зовсім необов’язково. Немає таких вимог. Домашня доочистка може бути, але вона повинна бути правильною. Фільтри потрібно змінювати раз в місяць, а люди ними користуються півроку-рік. До того ж потрібно знати, які фільтри і для чого використовувати. В ідеалі – спершу зробити аналіз води, а вже тоді визначатись, яке саме обладнання встановлювати. Це, як у лікаря. Спершу – діагностика, потім – лікування», – розповідає посадовець.«Щодо бутильованої води, то тут ще потрібно знати, чи миються бутлі, як їх зберігають, перевозять і так далі. Ми плануємо розвивати напрямок бутильованої води, бо в людей є запит на це. Але головне – робити все правильно, а не просто заробляти гроші», – наголошує Віктор Гуменюк.

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