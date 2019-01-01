вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Полтавщині обвалилась стіна будинку: двоє людей загинуло

На Полтавщині обвалилась стіна будинку: двоє людей загинуло
У с. Засулля Лубенського району на Полтавщині сталося руйнування стіни, в результаті якого двоє громадян опинилися під завалом.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Полтавський області, передає УНН.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 10:13.

Як стало відомо, руйнування стіни відбулось через проведення демонтажу прибудови до житлового будинку.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік 1991 р.н. та жінка 1965 р.н. загинули на місці події. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих з-під завалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна втратила безвіз з двома країнами
Сьогодні, 17:15
Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках
Сьогодні, 16:55
На Полтавщині обвалилась стіна будинку: двоє людей загинуло
Сьогодні, 16:28
Директор водоканалу розповів, чи можна пити воду з крану у Луцьку
Сьогодні, 16:15
Зірвані дахи і поламані дерева: сильний вітер наробив лиха на Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
На трасі Львів-Луцьк у аварії загинуло двоє людей. ФОТО На трасі Львів-Луцьк у аварії загинуло двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Польщі на заробітках помер молодий волинянин: збирають кошти на перевезення тіла додому У Польщі на заробітках помер молодий волинянин: збирають кошти на перевезення тіла додому
Сьогодні, 14:11
Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці
Сьогодні, 13:12
На Одещині у пожежі загинули 4 діток, поки їхні матері спали п'яними на городі. ВІДЕО На Одещині у пожежі загинули 4 діток, поки їхні матері спали п'яними на городі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
01 липень, 10:26
 1
Небайдужих закликають привітати з днем народження 6-річну доньку волинського Героя
Сьогодні, 17:28
 0
Україна втратила безвіз з двома країнами
Сьогодні, 17:15
 0
Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках
Сьогодні, 16:55
 0
На Полтавщині обвалилась стіна будинку: двоє людей загинуло
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿