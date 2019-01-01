На Полтавщині обвалилась стіна будинку: двоє людей загинуло





Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Полтавський області, передає



Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 10:13.



Як стало відомо, руйнування стіни відбулось через проведення демонтажу прибудови до житлового будинку.



Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік 1991 р.н. та жінка 1965 р.н. загинули на місці події. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих з-під завалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У с. Засулля Лубенського району на Полтавщині сталося руйнування стіни, в результаті якого двоє громадян опинилися під завалом.Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Полтавський області, передає УНН Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 10:13.Як стало відомо, руйнування стіни відбулось через проведення демонтажу прибудови до житлового будинку.Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік 1991 р.н. та жінка 1965 р.н. загинули на місці події. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих з-під завалу.

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