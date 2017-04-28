Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках





Про це йдеться у відповіді на петицію, яку зареєстрували раніше



Нагадаємо, лучанка Світлана Громова 13 червня зареєструвала петицію, у якій обгрунтувала необхідність знищувати комарів та кліщів у парках та скверах.



Згодом із подібним запитом під час сесії міської ради звернувся депутат Павло Данильчук.



«Відділом екології міської ради спільно з комунальним підприємством “Парки та сквери міста Луцька”, яке здійснює догляд та утримання більшості зелених зон міста Луцька, зокрема Центрального парку культури та відпочинку ім.Лесі Українки, парку ім.900-річчя м Луцька та інших загальноміських скверів, докладно вивчено пропозиції комерційних установ та особливості препаратів для боротьби із комахами (комарі, кліщі).



Жоден із запропонованих препаратів не є абсолютно безпечним для здоров’я людей. Крім того, за висновками спеціалістів дезінфекційної служби, ефективність усіх запропонованих препаратів буде мало ефективною, якщо на території місць масового відпочинку не буде низько скошена трава на всій площі. Враховуючи значні площі Луцьких парків, забезпечити одночасне викошування травостою на всій площі зелених зон міста не має технічної можливості. Також, враховуючи кліматичні особливості, високу температуру атмосферного повітря та тривалий бездощовий період спостерігається значне зменшення кількості комах», – йдеться у тексті відповіді.



Також зазначили, що міська рада і надалі буде здійснювати моніторинг ситуації щодо розвитку комах та, враховуючи вищезазначене, на даний час проводити хімічну обробку місць масового відпочинку з метою знищення комах не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькраді прокоментували неможливість знищення небезпечних комах у зонах відпочинку Луцька.Про це йдеться у відповіді на петицію, яку зареєстрували раніше Єдиних петицій Нагадаємо, лучанка13 червня зареєструвалаЗгодом із подібним запитом під час сесії міської ради звернувся депутат«Відділом екології міської ради спільно з комунальним підприємством “Парки та сквери міста Луцька”, яке здійснює догляд та утримання більшості зелених зон міста Луцька, зокрема Центрального парку культури та відпочинку ім.Лесі Українки, парку ім.900-річчя м Луцька та інших загальноміських скверів, докладно вивчено пропозиції комерційних установ та особливості препаратів для боротьби із комахами (комарі, кліщі).Жоден із запропонованих препаратів не є абсолютно безпечним для здоров’я людей. Крім того, за висновками спеціалістів дезінфекційної служби, ефективність усіх запропонованих препаратів буде мало ефективною, якщо на території місць масового відпочинку не буде низько скошена трава на всій площі. Враховуючи значні площі Луцьких парків, забезпечити одночасне викошування травостою на всій площі зелених зон міста не має технічної можливості. Також, враховуючи кліматичні особливості, високу температуру атмосферного повітря та тривалий бездощовий період спостерігається значне зменшення кількості комах», – йдеться у тексті відповіді.Також зазначили, що міська рада і надалі буде здійснювати моніторинг ситуації щодо розвитку комах та, враховуючи вищезазначене, на даний час проводити хімічну обробку місць масового відпочинку з метою знищення комах не буде.

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