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Україна втратила безвіз з двома країнами

Україна втратила безвіз з двома країнами
Україна втратила безвізовий режим із африканськими республіками Джибуті і Беніном.

За другий квартал 2019 року Україна опустилася в рейтингу паспортів світу з 40-го на 44-е місце, - пише УНІАН.

Про це свідчать дані опублікованого 2 липня 2019 року компанією Henley & Partners оновленого Індексу паспортів, який відображає останні зміни в безвізовому режимі всіх країн світу. Згідно з оновленим рейтингом, Україна в третьому кварталі 2019 року зайняла 44-е місце, розділивши його з Нікарагуа і Тувалу.

Наразі українці можуть відвідувати без візи 126 країн. У попередньому кварталі показник був вище – 40-е місце і 128 країн з безвізовим відвідуванням. Однак за останні місяці Джібуті та Бенін змінили свою візову політику, і тепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи по прибутті (методологія Індексу паспортів зараховує візу по прибутті як безвізовий в'їзд, електронну візу – ні).


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Теги: безвіз, Україна
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