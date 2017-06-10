Україна втратила безвіз з двома країнами





За другий квартал 2019 року Україна опустилася в рейтингу паспортів світу з 40-го на 44-е місце, - пише



Про це свідчать дані опублікованого 2 липня 2019 року компанією Henley & Partners оновленого Індексу паспортів, який відображає останні зміни в безвізовому режимі всіх країн світу. Згідно з оновленим рейтингом, Україна в третьому кварталі 2019 року зайняла 44-е місце, розділивши його з Нікарагуа і Тувалу.



Наразі українці можуть відвідувати без візи 126 країн. У попередньому кварталі показник був вище – 40-е місце і 128 країн з безвізовим відвідуванням. Однак за останні місяці Джібуті та Бенін змінили свою візову політику, і тепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи по прибутті (методологія Індексу паспортів зараховує візу по прибутті як безвізовий в'їзд, електронну візу – ні).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна втратила безвізовий режим із африканськими республіками Джибуті і Беніном.За другий квартал 2019 року Україна опустилася в рейтингу паспортів світу з 40-го на 44-е місце, - пише УНІАН Про це свідчать дані опублікованого 2 липня 2019 року компанією Henley & Partners оновленого Індексу паспортів, який відображає останні зміни в безвізовому режимі всіх країн світу. Згідно з оновленим рейтингом, Україна в третьому кварталі 2019 року зайняла 44-е місце, розділивши його з Нікарагуа і Тувалу.Наразі українці можуть відвідувати без візи 126 країн. У попередньому кварталі показник був вище – 40-е місце і 128 країн з безвізовим відвідуванням. Однак за останні місяці Джібуті та Бенін змінили свою візову політику, і тепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи по прибутті (методологія Індексу паспортів зараховує візу по прибутті як безвізовий в'їзд, електронну візу – ні).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію