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У селі на Волині злодії «обчистили» хату-пустку

У селі на Волині злодії «обчистили» хату-пустку
У селі Ліски Володимир-Волинського району злодії пограбували будинок.

Про це повідомляє Володимир.media.

Як інформують у поліції, 1 липня надійшла заява від 59-річного жителя міста про те, що за період часу з 27 червня по 1 липня у батьківську порожню хату у селі Ліски через пошкоджений віконний отвір вдерлися невідомі особи.

З будинку винесли мікрохвильову піч, батарею та комплектуючі до неї. Збитки становлять 2500 гривень.


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Теги: Володимир, грабіжник, пенсіонер, поліція
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