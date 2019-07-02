У селі на Волині злодії «обчистили» хату-пустку
Сьогодні, 18:01
У селі Ліски Володимир-Волинського району злодії пограбували будинок.
Про це повідомляє Володимир.media.
Як інформують у поліції, 1 липня надійшла заява від 59-річного жителя міста про те, що за період часу з 27 червня по 1 липня у батьківську порожню хату у селі Ліски через пошкоджений віконний отвір вдерлися невідомі особи.
З будинку винесли мікрохвильову піч, батарею та комплектуючі до неї. Збитки становлять 2500 гривень.
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Про це повідомляє Володимир.media.
Як інформують у поліції, 1 липня надійшла заява від 59-річного жителя міста про те, що за період часу з 27 червня по 1 липня у батьківську порожню хату у селі Ліски через пошкоджений віконний отвір вдерлися невідомі особи.
З будинку винесли мікрохвильову піч, батарею та комплектуючі до неї. Збитки становлять 2500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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