У селі на Волині злодії «обчистили» хату-пустку





Про це повідомляє



Як інформують у поліції, 1 липня надійшла заява від 59-річного жителя міста про те, що за період часу з 27 червня по 1 липня у батьківську порожню хату у селі Ліски через пошкоджений віконний отвір вдерлися невідомі особи.



З будинку винесли мікрохвильову піч, батарею та комплектуючі до неї. Збитки становлять 2500 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ліски Володимир-Волинського району злодії пограбували будинок.Про це повідомляє Володимир.media. Як інформують у поліції, 1 липня надійшла заява від 59-річного жителя міста про те, що за період часу з 27 червня по 1 липня у батьківську порожню хату у селі Ліски через пошкоджений віконний отвір вдерлися невідомі особи.З будинку винесли мікрохвильову піч, батарею та комплектуючі до неї. Збитки становлять 2500 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію