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Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО

Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО
Двох травмованих у ДТП за участі карети швидкої з Маневицької районної лікарні транспортували до Луцька.

Про це розповів завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної лікарні Іван Бобрик, - пише Суспільне Волині.

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Нагадаємо напередодні поблизу села Оконськ Маневицького району службова машина медиків зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок удару карета швидкої допомоги перекинулася. 75-річний пацієнт загинув на місці. Його 42-річна донька, яка супроводжувала батька, померла у лікарні не приходячи до тями.

Водій карети швидкої допомоги нині у нейрохірургічному відділенні. 56-річний фельдшер екстреної допомоги у травматології з діагнозом забій головного мозку та множинні переломи. Стан водія швидкої медики розцінюють як стабільно важкий. Наразі медики вирішують чи оперувати чоловіка.



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Теги: ДТП, Маневичі, швидка, смерть, Волинь, аварія
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