Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Двох травмованих у ДТП за участі карети швидкої з Маневицької районної лікарні транспортували до Луцька.
Про це розповів завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної лікарні Іван Бобрик, - пише Суспільне Волині.
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Нагадаємо напередодні поблизу села Оконськ Маневицького району службова машина медиків зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок удару карета швидкої допомоги перекинулася. 75-річний пацієнт загинув на місці. Його 42-річна донька, яка супроводжувала батька, померла у лікарні не приходячи до тями.
Водій карети швидкої допомоги нині у нейрохірургічному відділенні. 56-річний фельдшер екстреної допомоги у травматології з діагнозом забій головного мозку та множинні переломи. Стан водія швидкої медики розцінюють як стабільно важкий. Наразі медики вирішують чи оперувати чоловіка.
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Про це розповів завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної лікарні Іван Бобрик, - пише Суспільне Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео жахливої аварії на Волині за участю «швидкої»
Нагадаємо напередодні поблизу села Оконськ Маневицького району службова машина медиків зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок удару карета швидкої допомоги перекинулася. 75-річний пацієнт загинув на місці. Його 42-річна донька, яка супроводжувала батька, померла у лікарні не приходячи до тями.
Водій карети швидкої допомоги нині у нейрохірургічному відділенні. 56-річний фельдшер екстреної допомоги у травматології з діагнозом забій головного мозку та множинні переломи. Стан водія швидкої медики розцінюють як стабільно важкий. Наразі медики вирішують чи оперувати чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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