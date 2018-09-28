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На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина

На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина
У Закарпатській області померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога.

Про це повідомила фахівець відділу комунікації Головного управління Нацполіціі в Закарпатській області Інеса Манзулич-Іванова, пише УНН.

"Вчора від лікаря надійшло повідомлення про смерть в Закарпатській обласній клінічній лікарні 20-річної мешканки Міжгірського району. Слідчі з'ясували, що дівчина попередньо була доставлена в Закарпатську обласну клінічну лікарню з Міжгірської районної лікарні, куди вона потрапила після візиту до стоматолога. Попередньо встановили, що лікар зробив їй анестезію у дівчини почалася алергічна реакція, був анафілактичний шок в результаті чого вона була госпіталізована ", – сказала Інеса Манзулич-Іванова.

За її словами, наразі поліція внесла відомості за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Також зараз йде мова про проведення розтину для встановлення остаточної причини смерті.

"В подальшому кваліфікація може бути змінена, розглядається варіант ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків – ред.), – розповіла працівник поліції.

Інеса Манзулич-Іванова додала, створили комісію, яка перевірить законність роботи лікаря-стоматолога, якого недавно звільнили з лікарні.


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Теги: Закарпаття, смерть, анестезія, стоматолог
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