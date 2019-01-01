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До омріяної роботи – один клік: на Волині розробили онлайн-карту вакансій

До омріяної роботи – один клік: на Волині розробили онлайн-карту вакансій
Навесні цього року рекрутери Волинського обласного центру зайнятості разом із відділом інформаційних систем ВОЦЗ розробили онлайн-карту актуальних вакансій в області.

Один клік, і перед вами – пропозиції працевлаштування з заробітком від 8 тисяч гривень, повідомляє відділ інформаційної роботи
Волинського обласного центру зайнятості.

Інноваційна розробка фахівців ВОЦЗ дозволяє отримати дані про наявність актуальних вакансій залежно від місця перебування пошукача, а також містить вичерпну інформацію про посаду (графік роботи, завдання та обов’язки, суму заробітної плати). Окрім того, в описі вакансії можна отримати контакти рекрутера, який проконсультує щодо працевлаштування за обраним напрямком.

За словами директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка, фахівці обласної служби зайнятості роблять усе, аби кожен охочий зміг знайти роботу, прикладаючи мінімальні зусилля.

Переглянути карту вакансій можна за посиланням.

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Теги: робота, вакансії, Роман Романюк, онлайн, Волинь
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