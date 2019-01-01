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На Харківщині розбився навчально-бойовий літак

На Харківщині розбився навчально-бойовий літак
На Харківщині з висоти 1,5 кілометра впав та розбився літак.

Пригода сталася у вівторок, 2 липня, в районі Старовірівки Куп'янського району Харківської області, - пише Obozrevatel.

Літаком Л-39 керував курсант Університету повітряних сил імені Кожедуба.

У навчальному закладі повідомили, що пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок.

НП трапилася близько 16:00. Курсант третього курсу здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. За його словами, у літака в небі заглох двигун. Літальний апарат упав із висоти 1,5 кілометра.

"Виникла нештатна ситуація. Пілот повідомив про неї групу керівництва польотів і було ухвалено рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що пошкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – йдеться в повідомленні.

За фактом падіння літака була створена спеціальна комісія, яка повинна з'ясувати причину аварії.

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Теги: Харківщина, трагедія
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