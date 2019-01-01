На Харківщині розбився навчально-бойовий літак





Пригода сталася у вівторок, 2 липня, в районі Старовірівки Куп'янського району Харківської області, - пише



Літаком Л-39 керував курсант Університету повітряних сил імені Кожедуба.



У навчальному закладі повідомили, що пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок.



НП трапилася близько 16:00. Курсант третього курсу здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. За його словами, у літака в небі заглох двигун. Літальний апарат упав із висоти 1,5 кілометра.



"Виникла нештатна ситуація. Пілот повідомив про неї групу керівництва польотів і було ухвалено рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що пошкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – йдеться в повідомленні.



За фактом падіння літака була створена спеціальна комісія, яка повинна з'ясувати причину аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківщині з висоти 1,5 кілометра впав та розбився літак.Пригода сталася у вівторок, 2 липня, в районі Старовірівки Куп'янського району Харківської області, - пише Obozrevatel Літаком Л-39 керував курсант Університету повітряних сил імені Кожедуба.У навчальному закладі повідомили, що пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок.НП трапилася близько 16:00. Курсант третього курсу здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. За його словами, у літака в небі заглох двигун. Літальний апарат упав із висоти 1,5 кілометра."Виникла нештатна ситуація. Пілот повідомив про неї групу керівництва польотів і було ухвалено рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що пошкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – йдеться в повідомленні.За фактом падіння літака була створена спеціальна комісія, яка повинна з'ясувати причину аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію