На Харківщині розбився навчально-бойовий літак
Сьогодні, 21:16
На Харківщині з висоти 1,5 кілометра впав та розбився літак.
Пригода сталася у вівторок, 2 липня, в районі Старовірівки Куп'янського району Харківської області, - пише Obozrevatel.
Літаком Л-39 керував курсант Університету повітряних сил імені Кожедуба.
У навчальному закладі повідомили, що пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок.
НП трапилася близько 16:00. Курсант третього курсу здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. За його словами, у літака в небі заглох двигун. Літальний апарат упав із висоти 1,5 кілометра.
"Виникла нештатна ситуація. Пілот повідомив про неї групу керівництва польотів і було ухвалено рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що пошкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – йдеться в повідомленні.
За фактом падіння літака була створена спеціальна комісія, яка повинна з'ясувати причину аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пригода сталася у вівторок, 2 липня, в районі Старовірівки Куп'янського району Харківської області, - пише Obozrevatel.
Літаком Л-39 керував курсант Університету повітряних сил імені Кожедуба.
У навчальному закладі повідомили, що пілот успішно катапультувався і вийшов на зв'язок.
НП трапилася близько 16:00. Курсант третього курсу здійснював самостійний навчально-тренувальний політ з аеродрому Чугуїв. За його словами, у літака в небі заглох двигун. Літальний апарат упав із висоти 1,5 кілометра.
"Виникла нештатна ситуація. Пілот повідомив про неї групу керівництва польотів і було ухвалено рішення про катапультування. Після катапультування і приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок і повідомив, що пошкоджень немає, стан здоров'я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – йдеться в повідомленні.
За фактом падіння літака була створена спеціальна комісія, яка повинна з'ясувати причину аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік через сварку з жінкою хотів стрибнути з даху
Сьогодні, 21:38
На Харківщині розбився навчально-бойовий літак
Сьогодні, 21:16
У селі під Луцьком відкриють ЦНАП
Сьогодні, 20:21