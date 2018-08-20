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У Луцьку чоловік через сварку з жінкою хотів стрибнути з даху

У Луцьку чоловік через сварку з жінкою хотів стрибнути з даху
В обласному центрі Волині чоловік хотів покінчити життя самогубством через сварку з жінкою.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на користувачів соцмережі Facebook.

За словами очевидців, лучанин хотів покінчити життя самогубством, стрибнувши з даху будинку, який знаходиться по вулиці Кравчука неподалік кафе "Млин".

На місце події прибуло багато поліції та пожежних машин, зі сторони під'їздів будинок огородили. Як розповідають свідки, невдовзі чоловіка зняли з даху, ніхто не постраждав.

Попередньо причиною прийнятого чоловіком рішення вкоротити собі віку називають сварку з жінкою.

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Теги: Луцьк, спроба самогубства
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