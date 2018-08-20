У Луцьку чоловік через сварку з жінкою хотів стрибнути з даху
Сьогодні, 21:38
В обласному центрі Волині чоловік хотів покінчити життя самогубством через сварку з жінкою.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на користувачів соцмережі Facebook.
За словами очевидців, лучанин хотів покінчити життя самогубством, стрибнувши з даху будинку, який знаходиться по вулиці Кравчука неподалік кафе "Млин".
На місце події прибуло багато поліції та пожежних машин, зі сторони під'їздів будинок огородили. Як розповідають свідки, невдовзі чоловіка зняли з даху, ніхто не постраждав.
Попередньо причиною прийнятого чоловіком рішення вкоротити собі віку називають сварку з жінкою.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на користувачів соцмережі Facebook.
За словами очевидців, лучанин хотів покінчити життя самогубством, стрибнувши з даху будинку, який знаходиться по вулиці Кравчука неподалік кафе "Млин".
На місце події прибуло багато поліції та пожежних машин, зі сторони під'їздів будинок огородили. Як розповідають свідки, невдовзі чоловіка зняли з даху, ніхто не постраждав.
Попередньо причиною прийнятого чоловіком рішення вкоротити собі віку називають сварку з жінкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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