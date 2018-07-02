Світязь: п’яний молодик на квадроциклі гасав по озері. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
На Світязі нетверезий відпочивальник просто в озері катався на квадроциклі.
Інцидент трапився сьогодні, 2 липня, в вечірню пору на центральному пляжі села Світязь. Мажор з «вітерцем» проїхався по прибережній зоні озера. В цей час біля водойми відпочивало багато людей, у тому числі з дітьми, - повідомляє Район.Шацьк.
Свідки викликали на місце події представників правоохоронних органів та Шацького національного природного парку.
Працівники Шацького відділення поліції оперативно виїхали на виклик і на місці встановили особу порушника і подробиці інциденту. З'ясувалося, що водієм квадроцикла був нетверезий житель міста Нововолинськ, 1993 року народження. На порушника склали протокол за статею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), справу буде скеровано до суду.
В свою чергу, представник відділу охорони Шацького національного природного парку склав на водія протокол за статею 91 КУпАП «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду».
Нагадаємо, минулого року у селі Світязь мажори на позашляховику «Hummer H2» каталися на пляжі і по озері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився сьогодні, 2 липня, в вечірню пору на центральному пляжі села Світязь. Мажор з «вітерцем» проїхався по прибережній зоні озера. В цей час біля водойми відпочивало багато людей, у тому числі з дітьми, - повідомляє Район.Шацьк.
Свідки викликали на місце події представників правоохоронних органів та Шацького національного природного парку.
Працівники Шацького відділення поліції оперативно виїхали на виклик і на місці встановили особу порушника і подробиці інциденту. З'ясувалося, що водієм квадроцикла був нетверезий житель міста Нововолинськ, 1993 року народження. На порушника склали протокол за статею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), справу буде скеровано до суду.
В свою чергу, представник відділу охорони Шацького національного природного парку склав на водія протокол за статею 91 КУпАП «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду».
Нагадаємо, минулого року у селі Світязь мажори на позашляховику «Hummer H2» каталися на пляжі і по озері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький зоопарк збирає гроші на вольєр для лисенят
Сьогодні, 23:17
Світязь: п’яний молодик на квадроциклі гасав по озері. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
У Луцьку чоловік через сварку з жінкою хотів стрибнути з даху
Сьогодні, 21:38
На Харківщині розбився навчально-бойовий літак
Сьогодні, 21:16