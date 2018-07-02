Світязь: п’яний молодик на квадроциклі гасав по озері. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 2 липня, в вечірню пору на центральному пляжі села Світязь. Мажор з «вітерцем» проїхався по прибережній зоні озера. В цей час біля водойми відпочивало багато людей, у тому числі з дітьми, - повідомляє



Свідки викликали на місце події представників правоохоронних органів та Шацького національного природного парку.



Працівники Шацького відділення поліції оперативно виїхали на виклик і на місці встановили особу порушника і подробиці інциденту. З'ясувалося, що водієм квадроцикла був нетверезий житель міста Нововолинськ, 1993 року народження. На порушника склали протокол за статею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), справу буде скеровано до суду.



В свою чергу, представник відділу охорони Шацького національного природного парку склав на водія протокол за статею 91 КУпАП «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду».



Нагадаємо, минулого року у селі Світязь мажори на позашляховику «Hummer H2» каталися на пляжі і по озері.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Світязі нетверезий відпочивальник просто в озері катався на квадроциклі.Інцидент трапився сьогодні, 2 липня, в вечірню пору на центральному пляжі села Світязь. Мажор з «вітерцем» проїхався по прибережній зоні озера. В цей час біля водойми відпочивало багато людей, у тому числі з дітьми, - повідомляє Район.Шацьк Свідки викликали на місце події представників правоохоронних органів та Шацького національного природного парку.Працівники Шацького відділення поліції оперативно виїхали на виклик і на місці встановили особу порушника і подробиці інциденту. З'ясувалося, що водієм квадроцикла був нетверезий житель міста Нововолинськ, 1993 року народження. На порушника склали протокол за статею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), справу буде скеровано до суду.В свою чергу, представник відділу охорони Шацького національного природного парку склав на водія протокол за статею 91 КУпАП «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду».Нагадаємо, минулого року у селі Світязь мажори на позашляховику «Hummer H2» каталися на пляжі і по озері.

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