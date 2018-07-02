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Світязь: п’яний молодик на квадроциклі гасав по озері. ВІДЕО

Світязь: п’яний молодик на квадроциклі гасав по озері. ВІДЕО
На Світязі нетверезий відпочивальник просто в озері катався на квадроциклі.

Інцидент трапився сьогодні, 2 липня, в вечірню пору на центральному пляжі села Світязь. Мажор з «вітерцем» проїхався по прибережній зоні озера. В цей час біля водойми відпочивало багато людей, у тому числі з дітьми, - повідомляє Район.Шацьк.

Свідки викликали на місце події представників правоохоронних органів та Шацького національного природного парку.

Працівники Шацького відділення поліції оперативно виїхали на виклик і на місці встановили особу порушника і подробиці інциденту. З'ясувалося, що водієм квадроцикла був нетверезий житель міста Нововолинськ, 1993 року народження. На порушника склали протокол за статею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), справу буде скеровано до суду.

В свою чергу, представник відділу охорони Шацького національного природного парку склав на водія протокол за статею 91 КУпАП «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду».

Нагадаємо, минулого року у селі Світязь мажори на позашляховику «Hummer H2» каталися на пляжі і по озері.



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Теги: Світязь, курйоз, п`яний
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