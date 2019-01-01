Гнідавський цукровий завод підказав луцькій владі можливе джерело смороду в місті

На Гнідавському цукровому заводі вважають, що причиною смороду у Луцьку можуть бути і очисні споруди у Липлянах.Представники підприємства радять міській владі ініціювати екологічну перевірку на очисних спорудах і не перекладати відповідальність за екологічну ситуацію в Луцьку на цукровий завод, - йдеться на сайті ПАТ «Гнідавський цукровий завод».«Ми про все дізнаємось із засобів масової інформації, адже міська влада не йде на діалог , а намагається перекласти свою відповідальність на чужі плечі. Щодо екологічної перевірки, то ми до цього готові, проходили її не раз, все в межах норми і навіть виступали ініціаторами таких перевірок. Однак закликаємо міську владу разом зі перевіркою на Гнідавському цукровому заводі ініціювати перевірку на очисних спорудах у Липлянах , а також нарешті розпочати роботу у пошуку інших ймовірних джерел смороду і не вводити людей в оману», – наголошують на підприємстві.На заводі вважають, що очисні споруди в Липлянах є однією з основних причин поширення неприємного запаху в місті.Як відомо, до міської каналізації потрапляють не лише зливи з унітазів та раковин лучан. Мережа обслуговує і навколишні села, і виробництва із Луцького району. Зливають усе це – в люк на вулиці Мамсурова.