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Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО

Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО
Маневицькі лісівники отримали нагороди від представника Оперативного командування «Захід» Андрія Рисюка за допомогу українським військовим.

Військовий нагороджував працівників лісових господарств Волині, які захищали територіальну цілісність на сході України, та були в зоні Антитерористичної операції, - пише Район.Маневичі.

Працівникам лісового господарства вручили нагрудні знаки (почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід») та грамоти за участь в Антитерористичній операції, активну та незалежну громадську позицію, участь у спільних проєктах цивільно-військового співробітництва, надану допомогу підрозділу оперативного командування «Захід».
Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО
Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО
Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО
Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО

Представник Оперативного командування зазначив, що волинські лісівники завжди допомагають бійцям на сході й за такий період часу ніколи не відмовили.

«Висловлюю щиру вдячність та шану бійцям за мужність, за силу волі та витривалість. Бажаю вам міцного здоров’я, мирного неба, добра та злагоди», – привітав нагороджених Андрій Рисюк.

Також, висловив подяку начальнику Волинського ОУЛМГ Олександру Кватирку (який перебував з робочим візитим у Маневичах разом з головою Держлісагентства Володимиром Бондарем) та директору ДП «Маневицьке лісове господарство» Володимиру Радіону за допомогу та підтримку бійців, які перебувають у зоні Антитерористичної операції.
Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО

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Теги: ВОУЛМГ, Маневичі
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