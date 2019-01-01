Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО
Сьогодні, 00:23
Маневицькі лісівники отримали нагороди від представника Оперативного командування «Захід» Андрія Рисюка за допомогу українським військовим.
Військовий нагороджував працівників лісових господарств Волині, які захищали територіальну цілісність на сході України, та були в зоні Антитерористичної операції, - пише Район.Маневичі.
Працівникам лісового господарства вручили нагрудні знаки (почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід») та грамоти за участь в Антитерористичній операції, активну та незалежну громадську позицію, участь у спільних проєктах цивільно-військового співробітництва, надану допомогу підрозділу оперативного командування «Захід».
Представник Оперативного командування зазначив, що волинські лісівники завжди допомагають бійцям на сході й за такий період часу ніколи не відмовили.
«Висловлюю щиру вдячність та шану бійцям за мужність, за силу волі та витривалість. Бажаю вам міцного здоров’я, мирного неба, добра та злагоди», – привітав нагороджених Андрій Рисюк.
Також, висловив подяку начальнику Волинського ОУЛМГ Олександру Кватирку (який перебував з робочим візитим у Маневичах разом з головою Держлісагентства Володимиром Бондарем) та директору ДП «Маневицьке лісове господарство» Володимиру Радіону за допомогу та підтримку бійців, які перебувають у зоні Антитерористичної операції.
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Військовий нагороджував працівників лісових господарств Волині, які захищали територіальну цілісність на сході України, та були в зоні Антитерористичної операції, - пише Район.Маневичі.
Працівникам лісового господарства вручили нагрудні знаки (почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід») та грамоти за участь в Антитерористичній операції, активну та незалежну громадську позицію, участь у спільних проєктах цивільно-військового співробітництва, надану допомогу підрозділу оперативного командування «Захід».
Представник Оперативного командування зазначив, що волинські лісівники завжди допомагають бійцям на сході й за такий період часу ніколи не відмовили.
«Висловлюю щиру вдячність та шану бійцям за мужність, за силу волі та витривалість. Бажаю вам міцного здоров’я, мирного неба, добра та злагоди», – привітав нагороджених Андрій Рисюк.
Також, висловив подяку начальнику Волинського ОУЛМГ Олександру Кватирку (який перебував з робочим візитим у Маневичах разом з головою Держлісагентства Володимиром Бондарем) та директору ДП «Маневицьке лісове господарство» Володимиру Радіону за допомогу та підтримку бійців, які перебувають у зоні Антитерористичної операції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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