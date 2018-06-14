На Волині працює дитячий православний табір. ФОТО
Сьогодні, 02:36
На Волині вже традиційно у Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що в селі Старосілля Маневицького району, розпочав свою роботу єпархіальний табір «Стежина Добра».
З 18 по 29 червня тривала перша зміна дитячого табору, яка мала на меті розказати та показати загальновідомі професії для усіх учасників табору, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
«Усі професії важливі», – саме з таким гаслом табір увійшов у новий відпочивальний сезон.
Протягом 11 днів активного відпочинку діти брали участь у веселих квестах, командних іграх, купаннях в басейні.
Кожен, хто побував у таборі міг сробувати себе у ролі працівника поліції, пожежника, археолога, працівника ЗМІ чи лікаря невідкладної допомоги, який поспішає врятувати пацієнта.
Крім того, діти могли спілкуватися зі священниками, черницями, брали участь у Богослужіннях.
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З 18 по 29 червня тривала перша зміна дитячого табору, яка мала на меті розказати та показати загальновідомі професії для усіх учасників табору, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
«Усі професії важливі», – саме з таким гаслом табір увійшов у новий відпочивальний сезон.
Протягом 11 днів активного відпочинку діти брали участь у веселих квестах, командних іграх, купаннях в басейні.
Кожен, хто побував у таборі міг сробувати себе у ролі працівника поліції, пожежника, археолога, працівника ЗМІ чи лікаря невідкладної допомоги, який поспішає врятувати пацієнта.
Крім того, діти могли спілкуватися зі священниками, черницями, брали участь у Богослужіннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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