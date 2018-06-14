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На Волині працює дитячий православний табір. ФОТО

На Волині працює дитячий православний табір. ФОТО
На Волині вже традиційно у Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що в селі Старосілля Маневицького району, розпочав свою роботу єпархіальний табір «Стежина Добра».

З 18 по 29 червня тривала перша зміна дитячого табору, яка мала на меті розказати та показати загальновідомі професії для усіх учасників табору, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

«Усі професії важливі», – саме з таким гаслом табір увійшов у новий відпочивальний сезон.

Протягом 11 днів активного відпочинку діти брали участь у веселих квестах, командних іграх, купаннях в басейні.

Кожен, хто побував у таборі міг сробувати себе у ролі працівника поліції, пожежника, археолога, працівника ЗМІ чи лікаря невідкладної допомоги, який поспішає врятувати пацієнта.

Крім того, діти могли спілкуватися зі священниками, черницями, брали участь у Богослужіннях.




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Теги: Волинь, Стежина добра, табір, відпочинок
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