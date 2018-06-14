На Волині працює дитячий православний табір. ФОТО

На Волині вже традиційно у Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що в селі Старосілля Маневицького району, розпочав свою роботу єпархіальний табір «Стежина Добра».З 18 по 29 червня тривала перша зміна дитячого табору, яка мала на меті розказати та показати загальновідомі професії для усіх учасників табору, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.«Усі професії важливі», – саме з таким гаслом табір увійшов у новий відпочивальний сезон.Протягом 11 днів активного відпочинку діти брали участь у веселих квестах, командних іграх, купаннях в басейні.Кожен, хто побував у таборі міг сробувати себе у ролі працівника поліції, пожежника, археолога, працівника ЗМІ чи лікаря невідкладної допомоги, який поспішає врятувати пацієнта.Крім того, діти могли спілкуватися зі священниками, черницями, брали участь у Богослужіннях.