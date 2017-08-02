Волинянин Федецький покинув львівські «Карпати»
Сьогодні, 04:29
Колишній захисник збірної України Артем Федецький покинув розташування львівських "Карпат".
Про це повідомляє УНІАН.
У гравця закінчився контракт з "Карпатами", і він покинув клуб у статусі вільного агента.
27 червня Федецький ще грав за львів'ян у спарингу з "Вересом", однак 2 липня вже не брав участь у контрольному матчі проти "Прикарпаття".
Судячи з усього, контракт захисника закінчився 30 червня. Поки невідомо, чи буде 34-річний Федецький продовжувати кар'єру. Раніше з'явилася інформація про те, що він може перейти в "Волинь".
Також футболіст може зосередитися на кар'єрі в політиці, адже раніше стало відомо, що Федецький буде балотуватися у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Він є кандидатом-мажоритарником по 118-му округу.
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Про це повідомляє УНІАН.
У гравця закінчився контракт з "Карпатами", і він покинув клуб у статусі вільного агента.
27 червня Федецький ще грав за львів'ян у спарингу з "Вересом", однак 2 липня вже не брав участь у контрольному матчі проти "Прикарпаття".
Судячи з усього, контракт захисника закінчився 30 червня. Поки невідомо, чи буде 34-річний Федецький продовжувати кар'єру. Раніше з'явилася інформація про те, що він може перейти в "Волинь".
Також футболіст може зосередитися на кар'єрі в політиці, адже раніше стало відомо, що Федецький буде балотуватися у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Він є кандидатом-мажоритарником по 118-му округу.
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