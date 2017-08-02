Волинянин Федецький покинув львівські «Карпати»

Артем Федецький покинув розташування львівських "Карпат".



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У гравця закінчився контракт з "Карпатами", і він покинув клуб у статусі вільного агента.



27 червня Федецький ще грав за львів'ян у спарингу з "Вересом", однак 2 липня вже не брав участь у контрольному матчі проти "Прикарпаття".



Судячи з усього, контракт захисника закінчився 30 червня. Поки невідомо, чи буде 34-річний Федецький продовжувати кар'єру. Раніше з'явилася інформація про те, що він може перейти в "Волинь".



Також футболіст може зосередитися на кар'єрі в політиці, адже раніше стало відомо, що Федецький буде балотуватися у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Він є кандидатом-мажоритарником по 118-му округу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній захисник збірної Українипокинув розташування львівських "Карпат".Про це повідомляє УНІАН У гравця закінчився контракт з "Карпатами", і він покинув клуб у статусі вільного агента.27 червня Федецький ще грав за львів'ян у спарингу з "Вересом", однак 2 липня вже не брав участь у контрольному матчі проти "Прикарпаття".Судячи з усього, контракт захисника закінчився 30 червня. Поки невідомо, чи буде 34-річний Федецький продовжувати кар'єру. Раніше з'явилася інформація про те, що він може перейти в "Волинь".Також футболіст може зосередитися на кар'єрі в політиці, адже раніше стало відомо, що Федецький буде балотуватися у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Він є кандидатом-мажоритарником по 118-му округу.

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