У «Волинь» може перейти хорват, який грав у Росії

Луцька "Волинь" працює над підсиленням перед початком нового футбольного сезону.Так, у сферу інтересів луцького клубу потрапили ряд гравців, - повідомляє Sport Arena.За інформацією видання, на перегляді у "Волині", крім форвардів, а також півзахисника, знаходяться два воротарі - екс-голкіпер "Олександрії"і колишній воротар "Оболоні-Бровар"Також тренуються разом з командою, який в минулому сезоні виступав за "Металіст-1925" і вихованець "Волині", який останній рік також провів в Харкові,Крім того, склад "Волині" може поповнити і 27-річний хорватський вінгер, останнім клубом якого був російський "Нижній Новгород". Продовжує працювати з командою іВолинь з 6 по 19 липня проведе збір на Закарпатті. Серед запланованих суперників - "Львів", "Калуш", угорський "Балмазуйварош Спорт".