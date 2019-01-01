У «Волинь» може перейти хорват, який грав у Росії
Сьогодні, 07:34
Луцька "Волинь" працює над підсиленням перед початком нового футбольного сезону.
Так, у сферу інтересів луцького клубу потрапили ряд гравців, - повідомляє Sport Arena.
За інформацією видання, на перегляді у "Волині", крім форвардів Сергія Петрова і Максима Прядуна, а також півзахисника Івана Бобка, знаходяться два воротарі - екс-голкіпер "Олександрії" Владислав Леванідов і колишній воротар "Оболоні-Бровар" Назарій Федорівскій.
Також тренуються разом з командою Ігор Кошман, який в минулому сезоні виступав за "Металіст-1925" і вихованець "Волині", який останній рік також провів в Харкові, Назар Мельничук.
Крім того, склад "Волині" може поповнити і 27-річний хорватський вінгер Ловре Чиряк, останнім клубом якого був російський "Нижній Новгород". Продовжує працювати з командою і Тарас Михалик.
Волинь з 6 по 19 липня проведе збір на Закарпатті. Серед запланованих суперників - "Львів", "Калуш", угорський "Балмазуйварош Спорт".
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Так, у сферу інтересів луцького клубу потрапили ряд гравців, - повідомляє Sport Arena.
За інформацією видання, на перегляді у "Волині", крім форвардів Сергія Петрова і Максима Прядуна, а також півзахисника Івана Бобка, знаходяться два воротарі - екс-голкіпер "Олександрії" Владислав Леванідов і колишній воротар "Оболоні-Бровар" Назарій Федорівскій.
Також тренуються разом з командою Ігор Кошман, який в минулому сезоні виступав за "Металіст-1925" і вихованець "Волині", який останній рік також провів в Харкові, Назар Мельничук.
Крім того, склад "Волині" може поповнити і 27-річний хорватський вінгер Ловре Чиряк, останнім клубом якого був російський "Нижній Новгород". Продовжує працювати з командою і Тарас Михалик.
Волинь з 6 по 19 липня проведе збір на Закарпатті. Серед запланованих суперників - "Львів", "Калуш", угорський "Балмазуйварош Спорт".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну і що що грав у росії, навіщо на цьому наголошувати? Він Хорват, а не Українець і немає чого ярлики вішати!
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