Канада постачатиме Україні бронетехніку





Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, - повідомляє



«Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року», — сказав глава держави.



Зеленський додав, що Канада постачатиме Україні бронетехніку, проте він поки не може розкрити деталей цієї угоди.



Зі свого боку, Трюдо заявив, що Канада включила Україну в перелік країн, яким дозволено постачати озброєння.



«Ми продовжимо працювати з Україною, щоби вона отримувала підтримку — як від канадських військових інструкторів, так і озброєння», — сказав він.



Нагадаємо, також Канада виділить Україні 25 мільйонів доларів на реформи.



Зазначимо, що в Торонто проходить міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль — до цього відбулася в Лондоні та Копенгагені.



Вона започаткована урядом України і є платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Канада постачатиме українській армії бронетехніку та продовжує тренувальну місію UNIFIER до 2022 року.Про це заявив президент Українипід час прес-конференції з прем’єр-міністром Канади, - повідомляє "Громадське" «Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року», — сказав глава держави.Зеленський додав, що Канада постачатиме Україні бронетехніку, проте він поки не може розкрити деталей цієї угоди.Зі свого боку, Трюдо заявив, що Канада включила Україну в перелік країн, яким дозволено постачати озброєння.«Ми продовжимо працювати з Україною, щоби вона отримувала підтримку — як від канадських військових інструкторів, так і озброєння», — сказав він.Нагадаємо, також Канада виділить Україні 25 мільйонів доларів на реформи.Зазначимо, що в Торонто проходить міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль — до цього відбулася в Лондоні та Копенгагені.Вона започаткована урядом України і є платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію