Канада постачатиме Україні бронетехніку
Сьогодні, 06:23
Канада постачатиме українській армії бронетехніку та продовжує тренувальну місію UNIFIER до 2022 року.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, - повідомляє "Громадське".
«Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року», — сказав глава держави.
Зеленський додав, що Канада постачатиме Україні бронетехніку, проте він поки не може розкрити деталей цієї угоди.
Зі свого боку, Трюдо заявив, що Канада включила Україну в перелік країн, яким дозволено постачати озброєння.
«Ми продовжимо працювати з Україною, щоби вона отримувала підтримку — як від канадських військових інструкторів, так і озброєння», — сказав він.
Нагадаємо, також Канада виділить Україні 25 мільйонів доларів на реформи.
Зазначимо, що в Торонто проходить міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль — до цього відбулася в Лондоні та Копенгагені.
Вона започаткована урядом України і є платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, - повідомляє "Громадське".
«Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року», — сказав глава держави.
Зеленський додав, що Канада постачатиме Україні бронетехніку, проте він поки не може розкрити деталей цієї угоди.
Зі свого боку, Трюдо заявив, що Канада включила Україну в перелік країн, яким дозволено постачати озброєння.
«Ми продовжимо працювати з Україною, щоби вона отримувала підтримку — як від канадських військових інструкторів, так і озброєння», — сказав він.
Нагадаємо, також Канада виділить Україні 25 мільйонів доларів на реформи.
Зазначимо, що в Торонто проходить міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль — до цього відбулася в Лондоні та Копенгагені.
Вона започаткована урядом України і є платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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