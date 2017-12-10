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Канада постачатиме Україні бронетехніку

Канада постачатиме Україні бронетехніку
Канада постачатиме українській армії бронетехніку та продовжує тренувальну місію UNIFIER до 2022 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, - повідомляє "Громадське".

«Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року», — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Канада постачатиме Україні бронетехніку, проте він поки не може розкрити деталей цієї угоди.

Зі свого боку, Трюдо заявив, що Канада включила Україну в перелік країн, яким дозволено постачати озброєння.

«Ми продовжимо працювати з Україною, щоби вона отримувала підтримку — як від канадських військових інструкторів, так і озброєння», — сказав він.

Нагадаємо, також Канада виділить Україні 25 мільйонів доларів на реформи.

Зазначимо, що в Торонто проходить міжнародна конференція Ukraine Reform Conference, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Ця подія проводиться вже третій рік поспіль — до цього відбулася в Лондоні та Копенгагені.

Вона започаткована урядом України і є платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

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Теги: Володимир Зеленський, Канада, Україна, співпраця, війна
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