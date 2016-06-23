Для луцької лікарні придбають дорогий апарат
Сьогодні, 08:26
Луцька центральна районна лікарня отримає новий комп'ютерний томограф. Очікувана вартість обладнання – 8,2 мільйона гривень.
Про закупівлю повідомило КП «Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради», – передають Волинські Новини.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 серпня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 9 вересня.
Очікувана вартість обладнання становить 8,2 мільйона гривень.
Мова йде про комп’ютерний томограф із високочастотним, високовольтним генератором, системою двостороннього зв’язку з пацієнтом, реконструкцією тривимірних зображень, фільмуванням, віртуальною ендоскопією, програмою аналізу судин, функцією видалення кісткових структур, системою зниження дози опромінення тощо.
Томограф мають доставити лікарні до кінця поточного року. Гарантійний термін на обладнання складатиме 12 місяців із моменту поставки.
Головне фото – ілюстративне
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Про закупівлю повідомило КП «Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради», – передають Волинські Новини.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 серпня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 9 вересня.
Очікувана вартість обладнання становить 8,2 мільйона гривень.
Мова йде про комп’ютерний томограф із високочастотним, високовольтним генератором, системою двостороннього зв’язку з пацієнтом, реконструкцією тривимірних зображень, фільмуванням, віртуальною ендоскопією, програмою аналізу судин, функцією видалення кісткових структур, системою зниження дози опромінення тощо.
Томограф мають доставити лікарні до кінця поточного року. Гарантійний термін на обладнання складатиме 12 місяців із моменту поставки.
Головне фото – ілюстративне
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