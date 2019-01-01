У Луцьку знову їздитиме тролейбус №7
Сьогодні, 08:52
У Луцьку до 1 жовтня відновили тролейбусний маршрут №7.
Про це повідомили на сайті ЛПЕ.
Нагадаємо, у травні Луцькрада забрала цей маршрут через економічну недоцільність.
«З 3 липня 2019 року до 1 жовтня 2019 року відновлено тролейбусний маршрут № 7 "Залізничний вокзал - с. Гаразджа"» – йдеться у повідомленні.
Також зазначають, що додали один рейс маршруту №3 із села Гаразджа. Тролейбус відправлятиметься о 19:53 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сайті ЛПЕ.
Нагадаємо, у травні Луцькрада забрала цей маршрут через економічну недоцільність.
«З 3 липня 2019 року до 1 жовтня 2019 року відновлено тролейбусний маршрут № 7 "Залізничний вокзал - с. Гаразджа"» – йдеться у повідомленні.
Також зазначають, що додали один рейс маршруту №3 із села Гаразджа. Тролейбус відправлятиметься о 19:53 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чому сьогодні не можна плавати: прикмети та традиції 3 липня
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 3 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку знову їздитиме тролейбус №7
Сьогодні, 08:52
Для луцької лікарні придбають дорогий апарат
Сьогодні, 08:26