У Луцьку знову їздитиме тролейбус №7





Про це повідомили на сайті ЛПЕ.



Нагадаємо, у травні Луцькрада забрала цей маршрут через економічну недоцільність.



«З 3 липня 2019 року до 1 жовтня 2019 року відновлено тролейбусний маршрут № 7 "Залізничний вокзал - с. Гаразджа"» – йдеться у повідомленні.



Також зазначають, що додали один рейс маршруту №3 із села Гаразджа. Тролейбус відправлятиметься о 19:53 год.

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