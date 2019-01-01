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У Луцьку знову їздитиме тролейбус №7

У Луцьку знову їздитиме тролейбус №7
У Луцьку до 1 жовтня відновили тролейбусний маршрут №7.

Про це повідомили на сайті ЛПЕ.

Нагадаємо, у травні Луцькрада забрала цей маршрут через економічну недоцільність.

«З 3 липня 2019 року до 1 жовтня 2019 року відновлено тролейбусний маршрут № 7 "Залізничний вокзал - с. Гаразджа"» – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що додали один рейс маршруту №3 із села Гаразджа. Тролейбус відправлятиметься о 19:53 год.

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Теги: тролейбус, Луцьк, проблема
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