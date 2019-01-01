вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 3 липня

Курс валют у Луцьку на 3 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.973, а продаж - 26.305.

Євро при купівлі становить - 29.231, продажу - 29.792.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.420.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.601, продаж - 7.077.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку «М.Ж.К.» більше не буде утримувати будинки і двори
Сьогодні, 09:25
Чому сьогодні не можна плавати: прикмети та традиції 3 липня
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 3 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку знову їздитиме тролейбус №7
Сьогодні, 08:52
Для луцької лікарні придбають дорогий апарат
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 2 липня Курс валют у Луцьку на 2 липня
02 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 1 липня Курс валют у Луцьку на 1 липня
01 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 29 червня Курс валют у Луцьку на 29 червня
29 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 27 червня Курс валют у Луцьку на 27 червня
27 червень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінка з товаришем стояли «на шухері»: у Луцьку затримали злодіїв, які хотіли обікрасти склад
Сьогодні, 10:12
 0
Луцькі лікарі озвучили перелік особливо небезпечних продуктів харчування
Сьогодні, 10:04
 0
«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку вже цього місяця оголосять тендер на придбання нових тролейбусів
Сьогодні, 09:46
 0
Її тато не дожив лише добу до народження донечки: просять зробити подарунок дитині загиблого бійця з Волині
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿